Rafael López Aliaga tiene 52% de desaprobación a solo cuatro meses de asumir como alcalde de Lima

Rafael López Aliaga (Andina)

A cuatro meses de haber asumido la alcaldía de Lima Metropolitana con grandes expectativas por las promesas que lanzó en campaña electoral, Rafael López Aliaga no pasa por un buen momento de popularidad en la capital. Así se ve reflejado en una reciente encuesta que revela cómo los ciudadanos evalúan su gestión.

Te puede interesar: Junta Nacional de Justicia investiga a Patricia Benavides por recibir condecoración de Rafael López Aliaga

Según un estudio realizado por el Instituto de Estudios Peruanos, publicado por el diario La República, el burgomaestre cuenta con 52% de desaprobación. Cuando se realiza el desglose de esta cifra, al alto rechazo hacia López Aliaga proviene de los sectores socioeconómicos más pobres como el D y E, donde llega a 60%.

El nivel socioeconómico C también registra un 50% de desaprobación contra el líder de Renovación Popular.

Te puede interesar: “Tienen casa en La Molina”: Rafael López Aliaga responde a madres de ollas comunes que piden ayuda

En contraparte, el 35% de los encuestados aprueba la gestión del alcalde López Aliaga. En el desglose, el sector socioeconómico A/B registra un 44%.

En las zonas más pobres de Lima Metropolitana rechazan la gestión de Rafael López Aliaga.

Este panorama resulta perjudicial para López Aliaga tomando en cuenta que tiene menos aprobación que los alcaldes de las provincias de la capital que cuentan con 47% de respaldo.

Identificación ideológica y seguridad

En la encuesta del IEP también se le consulta a la población limeña sobre la línea ideológica que tienen para evaluar la gestión de López Aliaga. Al respecto, de los encuestados que dijo desaprobarlo, el 68% se consideró de izquierda y el 51% de centro.

Te puede interesar: “No se puede sacar a la bruta a la gente”: López Aliaga anuncia reubicación de ambulantes en Mesa Redonda

Por su parte, del grueso de ciudadanos que respalda al alcalde de Lima, el 37% dijo señalar que es de centro y el 49% es de derecha.

Otra consulta tuvo relación a la lucha contra la inseguridad ciudadana bajo la era de López Aliaga. El 63% se siente muy inseguro, el 43% algo inseguro y el 50% muy o algo seguro.

Del 2021 al 2022 hubo un crecimiento exponencial mensual de inseguridad ciudadana a nivel nacional. (Andina)

Promesas incumplidas

Una propuesta que López Aliaga enarboló cuando tentaba el sillón municipal de Lima era la eliminación de los peajes.

“Ya me he sentado con ellos (operadores) y les dije: ‘O ustedes bajan el peaje al contrato original a S/ 3, me hacen vías alternas para la gente que vive, por ejemplo, en Puente Piedra, terminan la Prialé 2 y Canta Callao (para descongestionar Lima Norte), me hacen el tercer piso de Javier Prado hasta Villa el Salvador. Me hacen todas esas obras o declaramos nulo el contrato”, dijo a radio Exitosa, el pasado 4 de octubre de 2022.

Sin embargo, el alcalde de Lima retrocedió en su idea y planteó renegociar los contratos de los peajes. “Nos sentaremos a negociar con los actuales concesionarios que lamentablemente han logrado lauros a nivel internacional en contra de la población de Lima, más aún sabiendo que los concesionarios están manchados de corrupción”, respondió en una conferencia de prensa brindada el 2 de enero pasado.

El burgomaestre de la capital añadió que si bien no tiene esa facultad, tomará “otras vías de acción” en lugar de la nulidad. Manifestó que su gestión ha obtenido opiniones legales, por lo que evaluará nuevas medidas, entre ellas la búsqueda de rutas alternas. “Otra ruta de acción es ir al fuero penal, donde está avanzando el tema de corrupción, sobre todo de la señora [Susana] Villarán”, sostuvo.

En enero de este año, López Aliaga afirmó que tendrá que "renegociar" los contratos de los peajes, pese a que en campaña prometió "eliminarlos".

Esta situación generó la molestia de los conductores y los alcaldes de los distritos de Puente Piedra y Comas exigieron a López Aliaga que cumpla su promesa.

Otra promesa que el alcalde López Aliaga tuvo durante la campaña electoral fue el alquiler de 10 mil motos para enfrentar la ola de delincuencia en la capital. Sin embargo, hasta el momento no se ve esta adquisición porque llegaría en seis a siete meses, de acuerdo al regidor Julio Gagó que lo dijo en una sesión del concejo de Lima el 31 de marzo pasado.

El también excongresista fujimorista indicó que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) se iba a encargar de este proceso para que sean distribuidos entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y 43 serenazgos de la capital.

De otro lado, el alcalde López Aliaga también prometió que ayudaría a las ollas comunes. Incluso, indicó que el 10% del presupuesto del municipio iría a parar a esta actividad.

Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima Metropolitana, informó sobre las acciones que realiza la comuna a favor de las ollas comunes.(Andina)

Sin embargo, la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana señaló que no han recibido el dinero prometido por la autoridad edil. Solo se sabe que la administración de López Aliaga ha destinado S/80 millones para las ollas comunes del presupuesto modificado (de S/1.322 millones) del municipio de Lima. Sin embargo, este monto no llegaría al estipulado que prometió cuando estuvo en campaña electoral.

López Aliaga también prometía que se iba a instalar tanques elevados con agua en los cerros de Lima. El 17 de febrero pasado se aprobó esta disposición en el concejo de Lima. El primero se iba a inaugurar en marzo pasado en el sector de Huáscar, en el distrito de San Juan de Lurigancho, pero hasta el momento no se ha dado.

De igual manera, el alcalde de Lima pidió que se generen mecanismos legales para poder declarar intangibles las quebradas en el Perú, con el fin de que no se sigan construyendo viviendas en esas zonas que son amenazadas constantemente con la caída de huaicos, inundaciones y deslizamientos provocados por fenómenos climatológicos como el ciclón Yaku o el Niño Costero.

Además, al menos 20 funcionarios nombrados por López Aliaga tendrían cuestionamientos por aparecer en informes de la Contraloría General de la República. Por ejemplo, se recuerda Humberto Guzmán, quien fue presidente de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), habría sido intervenido en tres oportunidades por la Policía Nacional por manejar presuntamente en estado de ebriedad.