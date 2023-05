Diego Bazán renunció a comisión investigadora de las empresas chinas por un viaje de diez días ofrecido por el Partido Comunista chino

Congresista Diego Bazán aceptó participar de un evento del Partido Comunista chino.

El congresista Diego Bazán (Avanza País) renunció a ser integrante de la comisión multipartidaria que investiga las licitaciones públicas otorgadas a las empresas chinas, entre el 2018 hasta ahora, por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Provías Nacional y Descentralizado, gobiernos regionales y locales. Sin embargo, el motivo de su alejamiento ha llamado mucho la atención.

El periodista Martín Hidalgo publicó el oficio que Bazán envió a su colega Adriana Tudela, quien es la vocera titular de su grupo político, en su cuenta de Twitter. La salida del legislador trujillano se debería a que fue invitado, y con todo los gastos pagados, a actividades de las Juventudes del Partido Comunista de China que se realizará del 12 al 22 de mayo.

El viaje de Bazán, además, habría contado con el aval de la Mesa Directiva liderada por su colega de bancada, José Williams, a pesar de que hay un acuerdo del 13 de marzo pasado en el que se prohibía que los parlamentarios asistan a eventos internacionales y, por el contrario, permanezcan en sus regiones para atender los damnificados por los desastres naturales a causa del ciclón Yaku.

Esta medida también se daba como una gesto de austeridad ante los gastos ostentosos que fueron denunciados por los medios de comunicación en las últimas semanas.

Oficio presentado por el congresista Diego Bazán a su vocera Adriana Tudela presentado su renuncia a comisión investigadora de empresas chinas.

Cumpleaños

No es la primera vez en la que el congresista Diego Bazán se encuentra involucrado en un escándalo.

En marzo se conoció que al menos seis parlamentarios viajaron a la ciudad de Trujillo con dinero del Legislativo. No para ejercer alguna labor de representación, sino para asistir al cumpleaños del integrante de Avanza País.

Los involucrados en este asunto son María del Carmen Alva (Acción Popular), Patricia Chirinos (Avanza País), Kira Alcarraz (Podemos Perú), Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) y los no agrupados Héctor Acuña y Edward Málaga (no agrupados). Ellos recibieron 976 soles como viáticos.

Alejandro Cavero y Norma Yarrow también estuvieron en la celebración, pero se habrían trasladado con su propio dinero. Todos ellos compartieron con Bazán y sus familiares la noche del 12 de febrero.

Congresistas de la República estuvieron en la celebración de Diego Bazán en Trujillo.

Hay que señalar que el viaje de los parlamentarios no fue por semana de representación porque está se estableció que sea entre el 20 al 24 de febrero.

Tras el escándalo, algunos de los congresistas involucrados salieron a brindar sus explicaciones.

Kira Alcarraz indicó que, efectivamente, estuvo en el cumpleaños de Bazán. Sin embargo, alegó que antes tuvo labores de representación en Trujillo a pesar de que ella fue elegida por la región Lima en las filas de la agrupación Somos Perú.

Por su parte, Héctor Acuña manifestó que estuvo presente en la celebración del parlamentario Bazán. “Habían varios (congresistas), me llamó la atención”, indicó.

Kira Alcarraz da su versión sobre el viaje que hizo a Trujillo para el cumpleaños de Diego Bazán. Radio Nacional

Al ser consultado sobre si los parlamentarios utilizaron los recursos del Parlamento para esta actividad, mencionó: “Me imagino, porque nosotros cuando venimos a nuestra semana de representación, realmente a nuestro lugar de origen, ¿quién nos da? El Congreso, ¿no?”.

“Sospecho que han venido por el cumpleaños [de Diego Bazán] ya que nunca compartieron su agenda. Yo asistí al cumpleaños de Diego puntualmente, yo creo que he podido estar dos o tres horas y me retiré. Lo único que puedo decir es que yo me encontré a los colegas en el cumpleaños de Diego”, declaró.

Acuña señaló que cada congresista se hará responsable del uso económico durante los viajes por semana de representación. “Realmente el Congreso no debe ser una isla, debemos dar el ejemplo. ¿Y quién investiga al Congreso? Nadie, hay una falla. No he viajado al extranjero ni una vez, pero es lamentable que haya colegas que viajen una cantidad de veces, que utilicen el Congreso para conocer el mundo es lamentable. En mi caso no tengo ningún problema que se investigue”, anotó.