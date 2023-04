Usuarios expresan su malestar por corte de luz en varios distritos de Lima

Pasada las 8:30 a. m. del domingo 30 de abril se han reportado un corte masivo de energía eléctrica en varios distritos de Lima. Usuarios de San Miguel, Pueblo Libre, Jesús María, Breña, Surco, Comas, Miraflores, entre otros han expresado su molestar por la caída del suministro.

Los usuarios también expresaron su malestar debido a que las centrales telefónicas de Enel y Luz del Sur no están atendiendo y no pueden obtener una explicación por el corte de luz que no fue comunicado con anterioridad.

Según informaron a través de las redes sociales, el corte se produjo al promediar las 8:35 a. m. minutos después el servicio fue reconectado y nuevamente sufrió una caída por un tiempo más prologando. En algunos distritos la energía eléctrica ya se ha restablecido.

Otra de las situaciones que ha generado el malestar de la ciudadanía es que los corte de luz sin previo aviso podrían causar daños en los artefactos eléctricos. “Sres Enel están generándose cortes de luz que general un daño a los componentes eléctricos. ¿Quién se hará cargo de ellos en caso se dañen? Ni siquiera han comunicado que harán mantenimientos”, expresó una usuaria en su cuenta de Twitter.

De acuerdo a las quejas emitidas en redes sociales, estos son los distritos que se vieron afectados por el corte masivo en Lima Metropolitana: San Miguel, Santiago de Surco, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, Carabayllo, Surquillo, Barranco, Breña, Jesús María, Chorrillos, Lima Cercado, Lurín, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Comas y Chaclacayo.

Hasta el momento, ambas empresas prestadoras del servicio en la capital no han emitido un pronunciamiento para dar detalles del corte de luz que afectó a gran parte de Lima Metropolitana.