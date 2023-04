‘Paco’ Bazán reveló por qué discutieron Tiago Nunes y Yoshimar Yotún en Sporting Cristal

El comentarista deportivo Paco Bazán reveló cuáles son las razones de las peleas de Tiago Nunes con los jugadores de Sporting Cristal. Video: ATV

Desde hace seis fechas en el campeonato peruano, Sporting Cristal no logra ninguna victoria. Su último empate ante César Vallejo en la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 reveló el conflicto interno en tienda ‘celeste’: el entrenador Tiago Nunes reunió a los jugadores en el medio del campo, pero Yoshimar Yotún discutió con el brasileño. El público apoyó al técnico coreando su nombre e insultó a los futbolistas.

En medio de este escándalo, Francisco ‘Paco’ Bazán, comentarista de El Deportivo en otra cancha de ATV, reprendió el pésimo comportamiento de los jugadores de Sporting Cristal.

“Ha sido un ‘camarote’ de cuatro pisos, cama King size. Una vergüenza el comportamiento del plantel, una vergüenza monumental. Lo ‘cocinaron’ a Tiago Nunes y voy a decirlo, porque me lo contaron”, sostuvo.

‘Paco’ Bazán reveló que él conocía cómo estaba la interna del equipo y por qué hubo este altercado entre el técnico y el mediocampista.

“Lo adelanté, porque conozco gente. Esto me lo contó el papá de un chico del plantel. Me dijo: ‘Paco’ no lo quieren, no lo soportan porque es muy exigente. Es intenso, quiere entrenar mañana, tarde y noche”, recordó.

El mediocampista Yoshimar Yotún y el entrenador Tiago Nunes discutieron después del encuentro entre Sporting Cristal vs César Vallejo. Video: Twitter

El presentador de televisión cuestionó la labor de la dirigencia de Sporting Cristal, sobre todo, de la cabeza Joel Raffo.

“La dirigencia de Sporting Cristal, que es un grupo inversor, se han graduado de ‘novatos’. Raffo y compañía son unos novatos, tiran la plata a la basura. Tendrían que haber respaldado al técnico como ocurrió con Autuori en su momento y sacar a los ‘podridos’”, manifestó.

‘Paco’ Bazán expresó que la dirigencia debió respaldar a Tiago Nunes después de la discusión con Yoshimar Yotún tras el encuentro con César Vallejo: “Lo que tendría que haber ocurrido con una dirigencia que respete su proceso y contrataciones era respaldar al entrenador y aunque le duela decirle ‘lo siento Yotún’”.

Con respecto al plantel de Sporting Cristal, el comentarista deportivo argumentó que el brasileño es un gran entrenador.

“El plantel de Sporting Cristal se ha graduado de cocinero. Ha sido un Master Chef. Hoy (viernes 28 de abril) habría sido la graduación del instituto de cocina llamado Sporting Cristal. Una vez más un plantel de fútbol de un equipo peruano se habría cocinado a un entrenador de nivel, de prestigio”, dijo.

Tiago Nunes y los jugadores de Sporting Cristal reunidos en la cancha antes de la discusión con Yoshimar Yotún.

No confiaba en los jugadores de Sporting Cristal

‘Paco’ Bazán no confiaba de los jugadores de Sporting Cristal tras la derrota por 2-0 ante Universitario de Deportes en el Monumental de Ate. Expresó que no se podía jugar tan mal como lo hizo el equipo ‘celeste’.

“Yo no sé si lo que le están haciendo al técnico es una King size, no se puede jugar tan mal; si no lo quieren díganlo”, agregó.

El conductor de El Deportivo en otra cancha pidió a los futbolistas de Sporting Cristal que “pongan un poco más de corazón”.

La reacción de Yoshimar Yotún tras discusión con Tiago Nunes | Liga 1 Max

La debacle de Sporting Cristal

El nuevo estilo táctico del entrenador brasileño Tiago Nunes, campeón con Atlético Paranaense en 2018 por la Copa Sudamericana, impactó de forma positiva en el juego de Sporting Cristal: victorias en la Copa Libertadores contra Nacional de Paraguay (5-1) y Huracán de Argentina (1-0).

Sin embargo, en el torneo peruano, Sporting Cristal no la pasaba bien: empató con Carlos A. Mannucci (1-1) y ADT (0-0); y tuvo unas victorias (Atlético Grau por 2-1 y Melgar por 1-0) que no le agradaron a los seguidores del equipo bajopontino.

Todo comenzó a desmoronarse con un empate en casa con Deportivo Municipal (1-1) y la derrota por 3-1 ante Fluminense en la Copa Libertadores. Poco a poco, se alejaban de la punta del Torneo Apertura: otra vez un empate ante Sport Boys. Y llegó la goleada de 4-2 ante River Plate, que estuvo todo el segundo tiempo con un hombre menos.

Con la caída ante Universitario de Deportes, prácticamente se quedó sin chances de ganar en el Torneo Apertura.

En el último encuentro con César Vallejo se notó la fractura entre el entrenador y algunos jugadores, entre los que destacan Yoshimar Yotún. La dirigencia de Sporting Cristal aún no se pronunciado sobre esta crisis que pone a la institución en graves problemas.