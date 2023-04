Universitario vs Sport Boys: DT Guillermo Sanguinetti afirmó que prefiere jugar en el Callao

El entrenador de Sport Boys, Guillermo Sanguinetti, manifestó que le gustaría jugar en Callao. (Foto: Sport Boys)

Sport Boys se enfrentará a Universitario de Deportes por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1. El partido se disputará en el estadio Monumental, teniendo al conjunto ‘rosado’ como local, siendo el recinto donde los ‘cremas’ usualmente compiten. El entrenador de la ‘misilera’, Guillermo Sanguinetti, explicó que no es la primera vez que les sucede algo similar. Además, expresó su deseo de poder jugar en el Miguel Grau del Callao.

“Para hablar de ese tema, hay que tocar muchos aspectos. En primero lugar, a nosotros no nos pone contentos, no nos pone bien, no ser local en donde tenemos que ser, que es en el Alberto Gallardo. Desde hace un montón de tiempo, estamos teniendo ese inconveniente. No es la primera vez que vamos a jugar de local en el estadio que es del rival”, sostuvo el entrenador en ‘Fútbol como Cancha’.

“Con Municipal jugamos en el estadio donde Municipal hace de local. Un partido que estaba programado para jugarse en el estadio de Cristal, pero tuvimos que jugarlo ahí. No va a ser la primera vez, ya nos vienen sucediendo cosas de este estilo”, afirmó.

Sanguinetti contó en donde le gustaría jugar como local en lo que queda de temporada: “Por ahí, tiene más trascendencia lo de hoy, porque se juega contra la ‘U’. Hay dos equipos, en el caso de Alianza y de la ‘U’, que están peleando el campeonato. Si a mí me dices donde prefiero jugar es en el Callao, ahí jugamos todos los partidos y estoy tratando, ahora que se ha suspendido el Mundial Sub 17, volver a competir en la cancha que nos corresponde”.

“En su momento, cuando yo vine, me dijeron que no se iba a jugar en el Callao, se plantearon tres escenarios. Uno era el Monumental, el de Villa El Salvador y el de Sporting Cristal. Teniendo en cuenta, los otros factores, se me informó las semanas anteriores que se iba a jugar en el estadio de la ‘U’”, detalló.

Sanguinetti y su respuesta a la polémica

El estratega uruguayo también habló sobre la polémica que generó ese cambio de localía. El exdirector técnico de Independiente Santa Fe dijo que no presta atención a lo que personas externas se refieren a ese tema.

“A mí me incomoda mucho el hecho de que no podamos ser locales en nuestra cancha, pero es un motivo de fuerza mayor que esperemos se pueda lograr. Así como a Alianza, la ‘U’ y a todos le gusta jugar en su estadio, a nosotros también”.

“La verdad que vengan a hablar de esto a mi no me incomoda, sino que no me interesa lo que digan. A mí me interesa, más que nada, saber la realidad que vivimos, pero si me interesa la parte deportivo y poder hacer un buen partido. Lógicamente, yo lo que quiero es ganar. Entonces, se tiene que hacer un buen partido para poder lograr el triunfo por nosotros”.

Asimismo, Sanguinetti elogió a el entrenador ‘merengue’: “Yo tengo el mismo conocimiento que pueda tener todos los que estamos en el fútbol. Yo tenía conocimiento de lo que realizaba desde mi época de jugador, dado que ahí estaba entrenando. Tengo un gran respeto. Nosotros, los entrenadores uruguayos, tenemos referentes de entrenador y Jorge Fossati es uno de ellos”.

“Hay una serie de técnicos que han dejado bien a Uruguay en el exterior y esos son los que nos han dado la posibilidad de algunos de poder ir dirigiendo por diferentes países. Tenemos conocimiento, porque sabemos de todas sus virtudes y creo que le ha dado a este equipo (Universitario) cosas importantes”, finalizó.