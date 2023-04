Patricia Benavides acumula 19 denuncias en la JNJ y “pretenderían destituirla”, revela su abogado

Abogado de Patricia Benavides habla del caso Cuellos Blancos. Willax

Patricia Benavides, la fiscal de la Nación, acumula hasta el momento un total de 19 denuncias presentadas ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), las cuales “pretenderían destituirla” de su alto cargo, reveló este jueves el abogado Aníbal Quiroga, quien la defiende legalmente.

Las acusaciones tienen “un elemento interesante porque ella, siendo una fiscal joven, es nacida en la JNJ. La misma JNJ, que ha nombrado magistrados y jueces importantes, y ha renovado de manera importante la Corte Superior, la elige a ella [a mediados de 2022]”, expresó el constitucionalista en una entrevista para Willax.

“Sin embargo, ahora tiene un cúmulo de denuncias en donde pretenderían destituirla por cosas absurdas que, en el fondo, esconden una lucha ideológica y política”, consideró.

Patricia Benavides reemplazó a Zoraida Ávalos en la titularidad del Ministerio Público, cuando aún Pedro Castillo era presidente de la república. (La República)

Para Quiroga, la misma “pugna ideológica” que se volcó contra Pedro Castillo, preso tras orquestar un autogolpe, ha surgido ahora contra la representante del Ministerio Público.

“La fiscal de la Nación no gusta a algunos, no están de acuerdo con ella, quisieran tener una persona más asequible y, como no la tienen, hay que [hacer todo por] tumbarla”, matizó.

El lunes, la JNJ —encargada de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales— abrió una investigación preliminar contra Benavides por aceptar una condecoración del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, procesado por presunto lavado de activos.

En la resolución, el organismo señala que existen “elementos suficientes sobre la presunta comisión de una falta disciplinaria” de la magistrada y, por ello, dispone abrir una investigación preliminar en su contra para determinar si procede o no la apertura de un procedimiento disciplinario.

En marzo pasado, la JNJ le había iniciado un proceso afín por presuntas irregularidades en los cambios de un equipo que investiga una red de corrupción en la Judicatura conocida como ‘Los cuellos blancos del Puerto’.

“Abrir una investigación a todas luces ilegal solo puede ser un acto de amedrentamiento y obstrucción a mi función fiscal”, declaró sobre este caso Benavides, quien también tachó de “ilegal y arbitraria” la decisión de la JNJ.

La fiscal general, quien lidera los casos abiertos contra Castillo y Dina Boluarte, ha sido también acusada de usar su cargo para beneficiar a su hermana, Emma Benavides. Según Hildebrandt en sus trece, la JNJ también la investiga por supuestas irregularidades en los títulos de maestría y doctorado que obtuvo en la Universidad Alas Peruanas (UAP).

Las tesis con las cuales alcanzó estos grados se encuentran inubicables, según la misma casa de estudios; parte del jurado no recuerda esa sustentación ―por la que obtuvo calificación máxima—, y siete excompañeros de clase revelaron al semanario que no recuerdan haberla visto en el aula.

Aunque el organismo evitó pronunciarse porque la investigación aún está en curso, señaló que “la calificación de la calidad de tesis les corresponde a las propias universidades”. Susel Paredes, la congresista que encabeza un pedido para que la magistrada difunda sus trabajos académicos, detalló que su despacho fue informado de que los documentos habían sido “plagiados” por completo.

La fiscal de la Nación manifestó que está trabajando con las otras fiscalías de la región y respondió a las críticas. Video: TikTok/jmamagwxrj2

Para Benavides, se trata de “críticas sin sustento”. En una aparición pública en Huaura, donde inauguró la Sala de Entrevista Única del distrito fiscal, hizo referencia a los cuestionamientos de manera escueta.

“Toda mi vida personal y profesional ha sido y será con respeto a la ley, por eso soy fiscal. Seguiremos investigando y trabajando en beneficio de la ciudadanía, pese a quien le pese”, dijo.

Según Epicentro TV, a la fecha, la JNJ ha acumulado el caso de las tesis con la de la remoción de los fiscales del equipo de Cuellos Blancos.