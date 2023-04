Valeria Piazza reemplazará a Brunella Horna en ‘América Hoy’. América TV.

Valeria Piazza es la nueva conductora de ‘América Hoy’, después de que Brunella Horna renunció a la conducción del magazine, debido a que se encuentra en descanso médico por problemas en su salud y que la imposibilitan de continuar estar frente a las pantallas.

La guapa modelo se mostró muy alegre de compartir la conducción con sus nuevos compañeros, pero hizo una importante aclaración, indicó que estará algunas meses hasta que retorne la popular ‘Baby Bu’ al espacio televisivo.

“Fue todo tan rápido, no me lo esperaba, lo bueno que ya hablé con Brunella, ella está super contenta, somos amigas, sé que está viéndonos y le mando un beso enorme”, aclaró en un inicio la exmiss Perú.

“Estoy apoyando a Brunella mientras no está, voy a estar un tiempo con ustedes... nada de serrucho, somos amigas, he venido aquí para divertirnos”, resaltó Valeria Piazza.

Sus nuevos compañeros, Ethel Pozo, Janet Barboza, Christian Domínguez y Edson Dávila, le dieron la bienvenida y manifestaron su alegría de tenerla como nueva conductora. Por su lado, la popular ‘Rulitos’ indicó que espera que su incorporación traiga frescura al programa.

Valeria Piazza ingresa como conductora en América Hoy.

Brunella Horna le envió mensaje de bienvenida

Asimismo, Brunella Horna le dedicó un mensaje de alegría por su incorporación al magazine, pero también le aconsejó cuidarse de las bromas y comentarios de Edson Dávila y Janet Barboza.

“Vale, que felicidad que estés en ‘América Hoy’, cuando me enteré, salté de felicidad, estoy segura de que lo harás super bien porque te llevas bien con los chicos. Eres una trome, confió en ti y estás con el mejor equipo. Te doy un consejito, que te cuides de las bromas con Edson y Janet, no te piques. Bienvenida a ‘América Hoy’, me encantas que estés ahí”, resaltó.

¿Por qué renunció Brunella Horna?

El pasado lunes 17 de abril, Brunella Horna se comunicó con ‘América Hoy’ para anunciar que se retiraba del programa porque necesitaba cuidar de su salud. No detalló en qué condición se encontraba, pero se rumorea que se trata de un embarazo.

“Mi médico me recomendó descansar. Yo toda rebelde no hice mucho caso, tengo que aceptar el error. Yo quería seguir trabajando, estar ahí. El último día que fui tuve el susto más grande de mi vida. Al día siguiente ustedes estuvieron conmigo, y eso me demostró que son amigos de verdad. Fue un día difícil, no puedo describirlo. raíz de este episodio, yo tuve que estar en descanso absoluto”, manifestó, entre lágrimas.

Cabe resaltar que días atrás, el esposo de Brunella Horna, Richard Acuña, había sido acusado por su expareja de violencia psicológica, física y económica; y por pensión de alimentos. Además, Camila Ganoza dio a entender que la rubia modelo se había entrometido en su romance con el político peruano.

Pronto, la exchica reality desmintió haber sido la tercera en discordia. Afirmó que inició una relación con el hijo de César Acuña cuando este se encontraba separado.

“Tengo la conciencia tranquila y una de las cosas que más me calma me da es la gente a mi alrededor que sabe cómo fueron las cosas: con eso me basta. Hago un llamado a ambos padres de la menor para que lleguen a un acuerdo y todo esto finalice, utilizando los medios y vías pertinentes en busca del bienestar de la niña, ya que esto no puede continuar ventilándose en programas de televisión”, señaló en un extenso comunicado.