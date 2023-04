Magaly Medina sobre infidelidad de Jhilmar Lora: “¿Cómo es, no? Desde pequeños, todos tienen la misma escuela”

Magaly Medina criticó a Jhilmar Lora por su acusación de infidelidad. | 'Magaly Tv, la firme'

Magaly Medina criticó a Jhilmar Lora, futbolista de Sporting Cristal, y su reciente acusación de serle infiel a su pareja Shaní Ackerman, Miss Teen 2022.

En la emisión de su programa “Magaly Tv, la firme” de este martes 25 de abril, se expuso que Lora habría salido durante tres meses con una joven mientras seguía con Ackerman. Incluso, al ser sindicado de mantener dicha relación, el defensa de Sporting Cristal lo negó en reiteradas veces.

“Esta es la historia de un jugadorcito de fútbol. Tiene 22 años y ya se vislumbra como el jugadorazo que va a ser en el fútbol. ¿Cómo es, no? Desde pequeños, todos tienen la misma escuela. ¡Claro! Si los mayores son todos unos tramposazos, ¿qué les queda a las demás generaciones? Que pueden tener mucho talento para el fútbol, pero lo primero que quieren es conseguir los grandes sabores que da el ser famosito, ser jugadorcito de un equipo de fútbol grande”, declaró la figura de televisión.

Magaly Medina criticó también la postura que ha tomado Ackerman ante la exposición de los chats de Lora con una joven con la que habría mantenido una relación.

Ackerman había señalado que “no mantenía una relación” con Lora durante el tiempo él salió con la otra joven.

“A la Miss Teen parece que no le importa mucho las cosas que le cuentan”, señaló.

Chats evidencian que Jhilmar Lora le habría sido infiel a Shaní Ackerman, Miss Teen 2022. | 'Magaly Tv, la firme'

Sin embargo, Magaly también cuestionó la ingenuidad de quien habría sido engañada, más aún en un contexto donde las redes sociales muestran el día a día de las personas.

“Aparentemente, la chica le creyó [que terminó su relación con Ackerman]. En este mundo de redes sociales, ahora, [uno no tiene que] convencerse que alguien tiene enamorada cuando vemos todos los días las redes sociales y nos podemos dar cuenta de qué hace cada día. Ella le creyó. Aparentemente, era su enamorada hasta que se dio cuenta que era la trampa, así que lo que hizo fue denunciarlo. Allí habló con nosotros y nos dio el material de las andanzas”, narró la conductora.

Por último, Magaly también apuntó contra la formación en casa que tienen las personas y su modo de actuar ante este tipo de escenarios.

“Porque si tú no tienes está escuela, estás formado de una manera diferente, no engañas a las chicas, no te comprometes con ninguna, no les mientes”, criticó la conductora.