“Nos defraudó a todos”, apuntó el técnico de Malmo sobre el incidente de Sergio Peña

Sergio Peña jugó de titular en el último partido del Malmo FF. Su entrenador, Henrik Rydström, dijo que lo decepcionó su acción.

Hace unos días, el volante Sergio Peña fue detenido por conducir ebrio, cuando iba en dirección a su domicilio. Esto se volvió tendencia en los medios de comunicación de Suecia. El entrenador del Malmo FF, Henrik Rydström, se refirió a ese hecho y afirmó que el seleccionado nacional defraudó a todo el equipo.

“Sergio Peña hizo muy mal con su acción. Nos defraudó a todos, pero él fue el primero en admitirlo. Conducir ebrio es un peligro público. Sin embargo, tenemos que cuidarlo y ayudarlo al mismo tiempo. Creo que el grupo lo ha hecho de buena manera”, sostuvo el estratega de 47 años en una entrevista para discovery+ sport.

El director técnico sueco afirmó que la dirigencia del equipo se encargó de castigar al exjugador del FC Emmen de Países Bajos: “La MFF lo ha castigado, eso es lo que estamos tratando. Yo estoy a cargo del vestuario, lo que pasa cuando estamos aquí. La MFF se encarga de todo. Desde el punto de vista deportivo, espero que podamos hacer un muy buen partido de fútbol”.

A pesar de lo ocurrido, Peña fue titular en el último encuentro de los ‘azules’ por la liga sueca. El futbolista de 27 años jugó hasta los 86 minutos y entró en su lugar el centrocampista Oscar Lewicki. El resultado fue una victoria por 3-0 sobre IFK Norrköping. Los goles fueron de Isaac Kiese Thelin (14′), Stefano Vecchia (72′) y Taha Ali (78′).

Con ese triunfo, Malmo FF se mantiene como líder del campeonato sueco al haber ganado los primeros cuatro partidos. En esos encuentros le ganaron al Kalmar FF (1-0), IF Brommapojkarna (2-1) y IFK Göteborg (1-0). Su más cercano perseguidor es el Hacken con nueve unidades.

En esos compromisos, ‘Peñita’ ha sido titular en todos ellos, siendo sustituido en los dos últimos cuando el juego ya estaba decidido. Incluso, dio una asistencia en el tanto de Kiese Thelin ante los ‘bromma boys’ a los 80 minutos. Además, tuvo participación en los demás torneos como la UEFA Europa League.

Malmo, equipo de Sergio Peña, logró un triunfo ante Norrköping y sigue líder del campeonato sueco. (Video: Malmö FF Chatt)

Sergio Peña contó su versión

El volante del Malmo FF, rápidamente dio su versión de lo ocurrido y mostró su arrepentimiento por lo sucedido. Asimismo, agradeció a su club que no lo separará del plantel a pesar de pasado los 0,2 permitidos por las leyes de de Suecia.

“Estaba cenando con un amigo. Comimos y hablamos de muchas cosas. Bebimos unas copas de vino y después de la cena conduzco a casa. Sé que no es bueno, no lo volveré a hacer”, manifestó en una entrevista para el diario Expressen.

Además, el canterano de Alianza Lima reconoció que su acción no fue la adecuada, buscando pasar rápido la página por lo sucedido: “La situación no es la mejor. Pero estoy aquí porque juego al fútbol y sigo trabajando. Tengo una familia e intento no pensar demasiado en esto”.

“El hecho de que siga entrenando y jugando ya es suficiente, es bueno. Soy un jugador profesional y estoy aquí por el Malmo. Ha pasado esto y tengo que centrarme en los partidos y trabajos”, dijo el exjugador del Granada de España.

Medios suecos hicieron eco de la noticia. (Foto: captura Sport Bladet)

Peña agradeció a todas las personas que le escribieron brindándole su apoyo por lo sucedido: “Muchos lo saben y me mandan mensajes demostrando su apoyo. Pero, por supuesto, hice mal. Está claro que no estuvo bien, pero a veces la gente comete errores. Soy humano”.

El director deportivo de los ‘azules’, Daniel Andersson, detalló que tomaron las medidas correspondientes con respecto al caso del jugador peruano. “Hemos actuado. Hemos hablado con él. Está profundamente arrepentido. Tomamos medidas disciplinarias”, declaró también al diario Expressen.