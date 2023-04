Corredor Morado dejaría de operar desde el 1 de mayo: la pelea entre la junta de operadores y la ATU que perjudicará a miles de usuarios

Desde este 1 de mayo el Corredor Morado, que forma parte Sistema Integrado de Transporte (SIT), podría suspender sus operaciones tras los constantes desencuentros entre la junta de operadores y funcionarios de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Te puede interesar: ATU: Siete de cada diez vehículos intervenidos cumple con las normas de transporte público

Esta medida perjudicaría a miles de usuarios que usan a diario los buses de este servicio de transportes para trasladarse a sus centros de labores, instituciones educativas, entre otros destinos.

A raíz de los incumplimientos de contrato por parte de la ATU, las empresas concesionarias del Corredor Morado, a través de un comunicado, informaron que no aseguran la continuidad del servicio de transporte urbano en el corredor complementario, Próceres - Abancay - Brasil.

Te puede interesar: Línea 2 del Metro de Lima aún no tiene fecha de entrega y genera pérdidas millonarias

Asimismo, los representantes de la junta de operadores del Corredor Morado explicaron que la ATU, organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), no ha cumplido con retirar el transporte informal de su ruta, tampoco han realizado las mejoras planteadas por parte de los concesionarios.

También señalaron que la ATU no ha fiscalizado el recorrido autorizado de las rutas, tampoco han fiscalizado los carriles exclusivos con los que cuenta el corredor que son invadidos por colectivos informales, combis, mototaxis y cústeres.

Te puede interesar: Conoce qué línea del corredor dejará de funcionar de manera temporal este lunes 24 de abril

Además, indicaron que tampoco han recibido el pago de compensación por el cierre de vías a causa de las protestas sociales en Lima. Ante esta situación les está llevando a registrar millonarias pérdidas.

En ese sentido, el gerente de la junta de operadores del Corredor Morado, Gerardo Hermoza, indicó a La República que la situación es insostenible debido a que al mes pierden 4 millones de soles aproximadamente, por lo cual no pueden cumplir con sus deudas y acreedores.

El empresario también comentó que las empresas concesionarias han ido retirando progresivamente sus buses ante la escasa rentabilidad de sus inversiones, por lo que el número de vehículos de transporte hoy en día es mucho más reducido y perjudica principalmente a los usuarios que se trasladan diariamente a sus domicilios o a sus centros de trabajo.

“Antes operábamos con 280 unidades hoy en día hay 150. Estas 150 unidades van a ir reduciéndose, entonces la ATU sabe que la flota viene cayendo y no hace nada, no retira los informales, no retira a las combis de la ruta y no lo hacen”, comentó Hermoza.

No han recibido comunicación formal

Ante esta problemática en el transporte de la capital del Perú, el jefe de operaciones de la ATU respondió se aseguró que hasta la fecha no han recibido ninguna comunicación formal por parte de la junta de operadores del Corredor Morado.

“Nosotros no hemos recibido ninguna comunicación formal al respecto en la institución, el contrato prevé una relación de trabajo que tienen canales de comunicación formales”, sostuvo la institución.

Usuarios preocupados

Jorge, un ciudadano que debe tomar el Corredor Morado de lunes a sábado a las 6 de la mañana para llegar a su trabajo, desde Cercado de Lima hasta San Juan de Lurigancho (SJL), contó para RPP que esta medida le va a perjudicar económicamente.

“Tomo el bus todas las mañanas para ir a trabajar hasta SJL. Va a ser complicado coger un carro directo hasta allá. Lo único que me queda es bajar en Unión y caminar hasta Abancay y tomar los carros que van a SJL, porque la otra opción es ir hasta Caquetá y agarrar un carro hasta Puente Nuevo. Es complicado, ya que voy a gastar más dinero”, añadió.