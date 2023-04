Magaly Medina criticó a Melissa Paredes por menospreciar vida de lujos que tenía con Rodrigo Cuba

Magaly Medina criticó a Melissa Paredes por menospreciar vida de lujos que tenía cuando era esposa de Rodrigo Cuba. ATV.

Melissa Paredes y Anthony Aranda se comprometieron en un viaje de vacaciones en Disney World, pero su compromiso causó mucho revuelo, ya que los usuarios de las redes sociales la han criticado señalando que su pedida de mano habría sido armado y, por otro lado, comentaron que el valor del anillo era muy barato.

La actriz acudió, respondió a la críticas y sacó cara por su anillo de compromiso, al cual lo considera como “clásico, elegante y un hermoso diamante”. Pero también aclaró que no entiende por qué le han hecho fama de interesada, ya que ella considera que nunca estuvo con una persona millonaria, desconociendo totalmente su matrimonio con Rodrigo Cuba.

“Nunca he tenido un hombre al lado que tenga mucho dinero. Voy a buscar un panzón con plata para que estén felices (risas). Me ponen como si hubiera vivido con un Jefferson Farfán (…) Uno se enamora de cómo es la persona”, comentó a las cámaras de América Espectáculos.

Magaly Medina salió en su programa del martes 18 de abril a criticar sus declaraciones y señaló que de repente Rodrigo Cuba no era un Jefferson Farfán, si embargo le dio una calidad de vida totalmente distinta a la que tiene ahora con su novio Aranda.

“Para no dejar mal a su novio, le tira ‘barro’ a Rodrigo Cuba... el ‘Gato’ Cuba no será un Jefferson Farfán, pero te daba un nivel de vida diferente al que tienes ahora con ‘El activador’. No tenías que vivir del canje, con él viajabas más, tenías un departamento propio, te daban tus pequeños lujos... tenías otro estilo de vida diferente, al que tienes ahora”, explicó.

La conductora de ATV comentó que las declaraciones de Melissa Paredes se debe a que no quiere que su novio quede mal y por eso deja mal parado a su exesposo Rodrigo Cuba.

“Pero como es tan picona como no soporta, que le digan que el otro no tiene ni le da el mismo nivel de vida que el ‘Gato’ Cuba, a quien dejó, y ahora debe arrepentirse toda la vida, entonces ahora le queda apechugar y hacerse la interesante”, aseveró.

Magaly Medina comenta que anillo de compromiso tiene su valor

Magaly Medina comentó que el valor de un anillo no le asegura un amor sincero y verdadero a la ex conductora de ‘América Hoy’, pero admitió que la sortija que luce Paredes tiene un valor que ha sido producto del esfuerzo del coreógrafo Anthony Aranda.

“Rico no será, pero era un hombre que te daba tus caprichos, lo mismo no podemos decir de ‘el activador’. Un anillo no hace al amor, un anillo no te dice la cantidad de amor que te dan y la cantidad de compromiso”, explicó en inicio.

Por otro lado, comentó que la pedida de mano que le hizo Anthony Aranda a Melissa Paredes en su viaje vacaciones en Disney World no parece real porque vio demasiados detalles planificados para ser una sorpresa.

“Él le compró su anillito chiquito. Al ojo, que sé alguito de esas cosas, puede que haya costado 1500 dólares máximo, pero uno chiquito, un brillantito bonito, pero la sorpresa en Disney no se la cree nadie, bien que lo sabían todos”, aseguró.

Medina comentó que todo estaría planificado, ya que Melissa ya contaba con un velo de novia de Minnie Mouse y al parecer una persona que les tomó las fotos porque luego ambos publicaron instantáneas del momento en sus redes sociales.

“Sorpresa es cuando no tienes fotógrafo o el novio se encarga de la producción y contrata alguien... pero ahí no es, esa sorpresa no me la creo para nada”, indicó la periodista.