“Vamos al cajero”: Audio involucra a congresista María Cordero en caso de recorte de sueldo a su trabajador

Denuncian a congresista Maria Cordero por recortar sueldo a su trabajador|VIDEO: Punto Final

Un nuevo caso de recorte de sueldo que involucra a una congresista de la República. Esta vez, María del Pilar Cordero Jon-Tay (Fuerza Popular) se suma a la larga lista de las parlamentarias que habrían pedido un pago parcial por los cargos en su despacho, pero audios difundidos por Punto Final revelarían la manera que operaría esta legisladora.

“Ya, ¿cómo hacemos con tu tema? Ya me imagino que fuiste a pagar y todo, ¿no?, de una vez, porque cómo se llama (ininteligible) tiene que operarse”, indica la parlamentaria en un comienzo.

Ante ello, el extrabajador le responde que el miércoles le entregaría lo que sería la suma de dinero. Sin embargo, la parlamentaria se negó a recibir esa fecha y le precisó que tenía que ser ese mismo día.

“Vamos al cajero entonces, no sé. No, no es que no tengas, es que yo necesito, ese es el tema. Las operaciones no esperan y son personas que me han ayudado en campaña, o sea, yo ya quedé. No puedes estar mañana, mañana, así no son las cosas”, le exige la congresista de Tumbes.

“A ti ya te depositaron, ya vamos al cajero de una vez”, respondió la parlamentaria, a lo que el extrabajador le responde: “Claro, pero de ahí usted sabe que yo pago”.

Esto no habría sido suficiente para que la congresista continúe pidiendo la suma de dinero y le volvió a pedir que vayan a una entidad bancaria para que retiren. “¡No, vamos al cajero! Es que yo no sé tus pagos, o sea, no tiene nada que ver, esa plata es intocable. Se te dijo de un comienzo. Braden también te lo ha dicho”, continuó.

En tanto, su extrabajador le indicaba que no ha tenido tiempo para retirar el dinero, pero la parlamentaria por Fuerza Popular le pedía que se acerque a un centro comercial para que hagan el retiro sin más retrasos.

Detrás de los pagos

De acuerdo con lo revelado por el citado medio, el intermediario entre el extrabajador y la parlamentaria sería Braden Paredes, tal y como lo menciona Cordero en el audio.

“Todos ponen a la persona que le ayudaron nadie te pone por nada ahí. Tú estás por Branden nada más y le pagas mal. Todavía porque te portas mal conmigo y al portarte mal conmigo es como si te portaras mal con él, porque me tiene una gran consideración. Yo le estoy apoyando en su campaña también”, reveló.

No obstante, no fueron las únicas revelaciones que realiza Cordero. En este sentido, rechaza a su extrabajador, porque no fue quien le ayudó en su campaña para que llegue a ocupar un curul en el Parlamento.

“Yo estoy empeñada, vuelvo a repetir, pago también del departamento, pago de donde vivo y de donde vive mi mamá. Pago sus víveres y sus medicinas”, mencionó.