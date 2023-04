Verónica Linares denunció a hombre que la acosa desde hace dos años: “Intentó golpear a mi esposo”

Verónica Linares hace grave denuncia contra hombre que la acosa desde hace dos años.

Verónica Linares hizo una grave denuncia contra un hombre que la viene acosando desde hace dos años. Aunque en ese tiempo solo pidió que le ayuden a buscar a su familia, pues presentaba problemas mentales, esta vez ha decidido acusar de manera legal. La conductora de América Noticias indicó este sábado 15 de abril que esta persona ha llegado a agredir a su esposo y amenazarlo de muerte.

Te puede interesar: Bruno Vega dejó de seguir a Carolina Braedt mientras que Anders Partouche subió video con la influencer

“Desde hace un tiempo 2 personas con aparentes problemas mentales me buscan en el canal. Uno llegó hoy a mi casa. No he podido salir a trabajar. No quiero denunciarlo porque su lugar no es la cárcel, sino un centro de salud mental. Por favor ayúdenme a encontrar a su familia”, escribió Verónica Linares en Twitter en el 2021, indicando que el hombre ya tenía como 18 denuncias de otras personas en la comisaría.

Muchos seguidores se solidarizaron con ella y resaltaron su valentía al denunciar. Asimismo, estuvieron de acuerdo con ella en que este varón necesitaba la ayuda de su familia.

Te puede interesar: Cinthia Gutiérrez le dedica canción a su padre Tongo, a un mes de su fallecimiento: “Nunca te olvidaremos”

Dos años después, el panorama se torna mucho más peligroso para Verónica Linares, pues según contó este 15 de abril a través de sus redes sociales, su acosador ha llegado a agredir a su esposo y hasta amenazarlo de muerte.

“Luego de 2 años he decidido denunciara Winston Ezequiel Manrique Canales por acoso. Llegó a mi casa a las 10:30 pm y estuvo agresivo, intentó golpear a mi esposo y lo amenazó de muerte. Llamé al 105 y la policía lo ha detenido. Ahora todo está en manos de Fiscalía de turno”, indicó la periodista.

Te puede interesar: Janet Barboza es duramente criticada en redes por su polémica frase sobre Richard Acuña

Los seguidores de la conductora de TV expresaron su solidaridad con ella, mientras la periodista continuaba informando los pormenores de a situación que estaba viviendo.

“Winston Ezequiel Manrique Canales está tranquilo en la comisaría. Dice que lo están maltratando. Que solo toco el timbre de mi casa. Sabe que como otras veces no le va a pasar nada”, dijo.

Verónica Linares hace grave denuncia. Twitter

La reacción de sus seguidores

La conductora de ‘América Noticias’ fue cuestionada por haber esperado mucho tiempo para denunciar, sin embargo, le expresaron su apoyo a través de las redes sociales. Los usuarios pidieron a la policía que tome cartas en el asunto y que no lo deje salir tan fácilmente.

“La policía está esperando que suceda una tragedia para recién tomar cartas en el asunto. Qué nulo compromiso de la policía para proteger a los ciudadanos contra el acoso”, escribió una usuaria.

“Espero que tengas una respuesta favorable de las autoridades, esto no le puede pasar a nadie”, acotó otra. “Que lo metan preso”, fue el pedido de una internauta.

“Ojalá que por ser tú no lo suelten. Porque aquí ni quemar a alguien, ni violar... da una sentencia justa. Los policías se pasan el acoso por donde no cae el sol, por eso sigue pasando. No hay una real sentencia, no hay nada”, señalo otra muy mortificada.