Paolo Hurtado y Paolo Reyna expulsados por agresión mutua: la iracunda reacción de ‘Caballito’ en Melgar vs Cienciano

Melgar venció 1-0 a Cienciano por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1

No le sale nada. En el ‘clásico del sur’ entre Cienciano y FBC Melgar, disputado este viernes 14 de abril, Paolo Hurtado protagonizó una gresca que acabó expulsión y una iracunda reacción del ‘Caballito’ en el duelo correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura 2023 disputado en el estadio Monumental de la UNSA.

Cuando se disputaba el minuto 90+1 del encuentro entre arequipeños y cusqueños, el volante del ‘papá' le realizó una brusca entrada, con empujón incluido, al lateral izquierdo ‘mistiano’, quien trataba de cubrir el balón. Reyna cayó al césped pero se repuso raudamente y en su intento de proteger el esférico midió mal y terminó impactando al ex Alianza Lima con el codo. Esto ocasionó una reacción desmedida del otrora seleccionado nacional, quien le propinó un certero golpe a puño cerrado en la espalda.

El carrilero zurdo del ‘dominó' no mantuvo la calma y encaró a Paolo Hurtado, llegando a intercambiar palabras de grueso calibre, lo que provocó la rauda intervención de sus compañeros y el juez asistente antes de que la situación pase a mayores. Ante esta situación, el árbitro del Melgar vs Cienciano, Jesús Cartagena les mostró la cartulina roja a ambos deportistas.

Paolo Reyna aceptó la medida sin rechistar y se marchó hacia los camerinos con botella de agua en mano, pidiendo disculpas a los aficionados. Caso contrario fue el del veterano centrocampista, quien le reprochaba al colegiado su decisión y realizaba gestos de desaprobación e incredulidad. Cerca de dos minutos después de mostradas las tarjetas, Hurtado Huertas decidió dejar el terreno de juego.

Cerca al borde de la cancha, Paolo le recriminaba a uno de los integrantes de la terna arbitral diciéndole: “No seas malo, no seas malo. ¿Cómo me va a expulsar? Él (Paolo Reyna) me mete la mano”. Ante la negativa del asistente en aceptar su reclamo se retiró hacia los cambiadores pero antes de marcharse pateó una pelota en señal de frustración, generando pifias de los asistentes al evento deportivo.

El chalaco había ingresado en el Melgar vs Cienciano a los 69 minutos reemplazando al argentino Juan Romagnoli y 23′ después dejaba a su equipo con nueve pues en el primer tiempo había sido expulsado el paraguayo Gianlucca Fatecha. Esta fue la tercera expulsión en la carrera de Hurtado, la último había sido con camiseta del Lokomotiv Plovdiv de Bulgaria en la temporada 2020/201 cuando enfrentaron por copa al Ludogorets. En aquella ocasión también fue directa.

La primera tarjeta roja que recibió el ex Pacos de Ferreira fue cuando defendía al Juan Aurich de Chiclayo hace ya catorce años, en 2009, contra Sport Áncash por doble amonestación a los 38 minutos de juego.

¿Cuándo volverá a jugar Paolo Hurtado?

La expulsión de Paolo Hurtado en la derrota por 1-0 ante FBC Melgar hará que el jugador se pierda el siguiente encuentro de los dirigidos por Leonel Álvarez. Dicho compromiso será el sábado 22 de abril versus Deportivo Binacional en el estadio Inca Garcilaso de la Vega desde las 18:00 horas.

Si es que no se le aplica una sanción mayor por mala conducta, el canterano ‘blanquiazul’ podrá regresar en la fecha 14 del Torneo Apertura para medirse con la Asociación Deportiva Tarma de Franco Navarro.