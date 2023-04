Eva Ayllón confesó que las críticas en redes sociales le afectaban: “Ahora ya no peleo”

La cantante Eva Ayllón le confesó a Infobae que al inicio las criticas la afectaban al punto de cerrar sus redes sociales. Video / Edición: Carlo Fernández Castillo / Infobae.

Eva Ayllón, una de las más destacadas representantes de la música criolla en el Perú, cumple 50 años de trayectoria artística. Y para celebrarlo a lo grande realizará un concierto el próximo 15 de julio en el Estadio San Marcos.

Te puede interesar: Ticketmaster Perú anunció concierto de Eva Ayllón y así reaccionaron los fans de Taylor Swift

La cantante y compositora conversó con Infobae y contó cuales son su secretos para mantenerse vigente durante todos estos años en su carrera musical.

También comentó cómo le afectaron las críticas en las redes sociales, relató su experiencia en el reality de canto La Voz Perú y el consejo que le ofrece a los jóvenes talentos, quienes quieren dedicarse a la música.

Te puede interesar: Gianella Neyra habla del final de Mujeres de la PM: “Cuando venga Gisela Valcárcel nos vamos”

- ¿Cuál es el secreto de mantenerse vigente todos estos años en su carrera musical?

- Creo que es trabajar como hormiguita, en silencio y con respeto. He subido a escenarios que tenían escaleras de pintor, a veces no habían luces o habían esas luces que pueden iluminar una cuadra. Hay momentos que no encuentras camerino o no tiene piso y estás con zapatos nuevos. Hay muchas cosas que pasan y te van formando el carácter, pero lo amas y, su misma vez, lo extrañas. Por eso siempre hay que tener mucha paciencia, tolerancia y reírse de las cosas para no terminar enfermo del hígado.

Te puede interesar: Melissa Klug sorprende al revelar que tiene una buena relación con Youna, pareja de Samahara Lobatón

- ¿Se imaginó llegar a los 50 años de trayectoria?

- Por supuesto que no, agradezco a Dios por mi salud y mi presencia en este mundo y sigo pidiendo por mi salud porque yo sí quiero seguir cantando.

- ¿Qué se viene para Eva Ayllón, que le falta hacer a nivel musical?

- Voy a seguir grabando. Tengo presentaciones en el extranjero y en mi país. En este momento, no hay algo más importante que el concierto por los 50 años.

- Se ha tomado una pausa de los realitys de canto. ¿Este año se va a dedicar netamente a la música?

- A partir de este año voy a trabajar porque mientras estaba en el programa (La Voz) me estuve divirtiendo (risas).

- ¿Qué le ha dado todo este tiempo su participación como jurado y entrenadora en La Voz Perú?

- Me ha dado la oportunidad de conocer a mucha gente con esperanza y fe de que esta carrera sí funciona, pero tienes que ser realista. Creo que he sido lo más sincera posible con todos. Les he dicho: tú cantas bien y con el tiempo vas a cantar mejor, tienes que esperar, y no dejar de practicar. Al que no lo hacía bien no le decía nada porque tampoco hay que mentirle.

A veces los padres quieren que los hijos sean cantantes o que tengan la profesión que ellos quieren. Pero el niño no canta, no sabe bailar y quieren que sea bailarín. No sabe cocinar y quieren que sea chef. Los padres son los que te encasillan en algo, te torturan; tú no lo quieres hacer y eres un ser humano infeliz.

La cantante y compositora Eva Ayllón le contó a Infobae lo que le dejó su etapa como jurado en La Voz Perú. Video / Edición: Carlo Fernández Castillo / Infobae.

- ¿Y en su caso, cómo fue, quién la apoyo?

- Bendita sea mi abuela que me inculcó todo lo que he aprendido; mira dónde he llegado sin pretenderlo, a los 50 años de carrera artística.

- ¿Cuál es su consejo a los nuevos talentos?

- Paciencia. El tiempo existe, siempre sonríe porque es una vitamina para el hígado.

- ¿Qué piensas de los jóvenes que quieren hacerse famoso de forma rápida y con un hit?

- Lamentablemente, cuando te caes al piso, duele. Tienen que pasar por eso: chocarse para que vuelvan a la realidad. A esta edad y con este tiempo de trabajo, tengo una coach vocal, que está conmigo todos los días y algunas veces la llamo para que me dé clases. Cuando voy a grabar, está sentada a mi lado para que me corrija las letras, la dicción y las melodías porque nadie es perfecto.

Esta profesión necesita de mucho amor y mucha fe porque te puede quitar las esperanzas cuando menos lo esperes.

-Tiene un público cautivo que sigue su carrera de cerca, pero debido a su participación en los programas de televisión ha llegado a los jóvenes que usan las redes sociales, donde hay buenos y malos comentarios. ¿Cómo toma las críticas?

- No soy muñequita de chocolate, tal vez a muchos les caigo mal. Pero existe un dedo para borrar los malos comentarios. Y así como hay para borrar también existen los seguidores que ponen corazoncitos y me gusta. Ahora ya no peleo en las redes sociales.

- ¿Al inicio, peleaba con las redes sociales?

- Lloraba, lo mandaba a cerrar y luego lo volví a abrir. Ahora tengo una persona que se encarga de las redes sociales, y trata de calmarme porque muchas veces es muy injusto.

- ¿Por qué es injusto?

- Las redes sociales esconden a los sabiondos, pero no están sentados en mi silla, ni están viendo lo que yo veo. Sé que he hecho mi labor a conciencia, a puro amor. Me preocupo por cada participante de La Voz Perú, soy quien empezó a defender a los chicos y los mandé a clases gratis de canto.

Eva Ayllón confesó que las críticas en sus redes sociales le afectaban al punto de cerrar su cuentas. (Carlo Fernández/Infobae)

- ¿Cómo hace para familiarizarse con el manejo de las redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok?

- Soy adicta al Instagram. Me tienen que llamar la atención porque estoy metida allí.

- Cuando Milena Warthon ganó la Gaviota de Plata en Viña del Mar se viralizó en Tiktok un video donde la aconseja y le dice que, así como muchas personas la critican ahora en otro momento la van a felicitar. ¿Sigue pensando igual?

- Es verdad, le volvería a decir lo mismo. Acabo de grabar un tema con ella porque me lo pidió; y yo lo que prometo lo cumplo. Recuerdo que le dije que cuando tenga 21 años me busque y así lo hizo; entró a La Voz Perú, estuvo en mi equipo y la saqué por votos, aunque siempre le he repetido lo mismo. Ahora ya ganó una Gaviota de Plata, y canta muy bien, así que no le mentí en ningún momento.

Eva Ayllón le dijo a Infobae que grabó una colaboración con la cantante Milena Warthon y comentó que seguirá apoyándola. Video / Edición: Carlo Fernández Castillo / Infobae.

- ¿Cómo será la celebración por sus 50 años de trayectoria?

- Va a ser maravilloso. Tengo varios invitados internacionales muy importantes. Accedieron al primer llamado, lo cual me hace muy feliz. Vamos a compartir escenarios, canciones y sé que le va a encantar al público.