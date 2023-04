Carlos Bruce exige al ministro de Trabajo buscar otras alternativas laborales para los limpiaparabrisas

Carlos Bruce señaló que la actividad de limpiaparabrisas en Surco se redujo hasta en 70%, tras recientes operativos en el distrito. Fuente: Andina

Tras la reciente decisión del Concejo Metropolitano de Lima de prohibir el trabajo de los limpiaparabrisas en las principales avenidas de la ciudad, el alcalde de Surco, Carlos Bruce, se mostró a favor de esta medida que busca salvaguardar la integridad de los ciudadanos que viven en la capital.

“Me parece muy bien la decisión que ha tomado Lima y me parece bien si algunos municipios quieren empadronar a estas personas para ofrecerles nuevas oportunidades laborales, pero no olvidemos que ese tema es responsabilidad del Ministerio de Trabajo”, enfatizó el burgomaestre.

En ese sentido, la autoridad edil cuestionó al titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Alfonso Adrianzén, de que proponga como solución empadronar a los limpiadores ambulantes en lugar de prohibir dicha actividad.

Asimismo, el funcionario exigió el MTPE buscar alternativas laborales a las personas que se dedican a este oficio ambulante. No obstante, señaló que esa función no les compete a los municipios. “Le diría al Ministerio de Trabajo haga su trabajo, genere puestos de trabajo, empadrone a esta gente y ofrézcale alternativas laborales. No nos eche esa responsabilidad a los alcaldes, que no es nuestra, sino es suya”, expresó Bruce.

Se reduce presencia de limpiaparabrisas en Surco

La presencia de limpiaparabrisas en las principales avenidas de Surco se redujo entre 60% a 70%, informó el alcalde del distrito de Surco, luego de realizar una serie de operativos en los últimos días. “Sin el uso de la fuerza, los limpiadores restantes que quedaban en Surco dejaron el distrito. De repente se han ido al Callao o La Molina, pero en Surco ya no están”, dijo el funcionario edil.

También, el burgomaestre manifestó que las avenidas no se han construido para que haya gente entre los carros, ofreciendo sus productos o estén realizando otras actividades. “Esto es un peligro para esas personas, porque pueden ser atropelladas, además de aletargar el tránsito. Por último, si son actividades que se dan en medio de amenazas o chantajes, no cabe duda de que deben prohibirse. Surco ya lo hizo”, remarcó Bruce.

Además, comentó que en estos días la avenida Tomás Marsano ya no registra personas dedicadas al limpiado de lunas como en semanas anteriores. “Antes estaba plagado de limpiadores, ahora no hay ninguno. Y el tráfico es más fluido y ya no se amenaza a nadie con una piedra”.

Otras municipalidades de Lima indicaron que restringirán actividades a limpiaparabrisas.

Lima se sumó a la prohibición

En la víspera, el Concejo Municipal de Lima Metropolitana aprobó la ordenanza que prohíbe el trabajo de limpiaparabrisas en la capital. El Gobierno municipal de Lima estableció que los alcaldes de los 42 distritos de la capital cumplan e implementen la norma en su jurisdicción, al día siguiente de su publicación.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la necesidad de reunir información estadística de las personas que viven de este oficio, para determinar el alcance que debe tener la norma que prohíbe su práctica en Lima Metropolitana.

“La problemática de la inseguridad ciudadana requiere del diseño, elaboración y ejecución de políticas públicas y estrategias que sean eficaces y eficientes para reducir los índices de victimización y percepción de la criminalización”, remarcó la Defensoría del Pueblo.

Limpiaparabrisas mata a conductor

El 5 de abril, José Alberto Jirón Holder asesinó de una puñalada a Jean Marco Caro, quien conducía un auto y se rehusó a que este le limpiara el parabrisas. El presunto homicida, que trabajaba como limpiaparabrisas en el Cercado de Lima, lo atacó con una piquetera (especie de tijera) y se retiró de la zona.

Cuando lo capturaron manifestó que actuó en defensa propia. Sin embargo, las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima desmintieron su versión. A partir de este caso, algunos burgomaestres se manifestaron a favor de prohibir este trabajo en sus distritos.

Aunque otros, como en el caso del Callao, dijo que una medida más viable es el empadronamiento y el uso de chalecos distintivos para realizar esta actividad.