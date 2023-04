Jessica Tapia habló de su lucha contra la depresión tras sufrir de sobrepeso: “No me reconocía”

Jessica Tapia habló de su depresión tras mudarse a Estados Unidos. (América TV)

Jessica Tapia estuvo como invitada en ‘América Hoy’ a través de una videollamada desde su casa en Estados Unidos y habló de su dura lucha en contra de la ansiedad y depresión. Hace algunos días, la periodista reveló que subió 15 kilos debido a un desorden alimenticio y este desencadenó en una crisis emocional.

“Yo estaba deprimida y esto me llevó a tener una mala relación con la comida. No tenía límites. Por mis tres hijas, tenía golosinas, chocolates, galletas en casa. Además, mi madre me decía, y en Perú es costumbre, que no se deja nada en la mesa, así que me comía hasta las sobras de mis hijas”, dijo a Trome.

Para conocer más detalles, el programa matutino de América Televisión se comunicó con Jessica Tapia. “Tuve una pequeña etapa de depresión y ansiedad, pero yo siempre manejo todo con una sonrisa”, comenzó diciendo la exconductora de Panorama, para luego contar que el haber cambiado su aspecto físico de un momento a otro fue duro para ella.

“Mi caso puntual fue por una cuestión de autoestima porque ya no era la Jessica que siempre me vi. Nunca tuve un problema de sobrepeso. Entonces, de repente, en 4 o 5 años, subir 15 kilos, es realmente difícil de aceptar frente al espejo. Era una Jessica que no me reconocía, no me veía atractiva, no me sentía bien ni feliz. Ese cambio en mi cuerpo jugaba una mala pasada y me hizo extrañar a la Jessica de antes, la glamorosa, la regia, la top y eso no compagina con mi vida actual”, agregó.

En otro momento, la exfigura de Panamericana TV reveló que su lucha en contra de la depresión aún no acaba y que ha encontrado en sus amistades y seres queridos la ayuda necesaria para salir adelante. Incluso, contó que en su último viaje con sus amigas, pudo conversar del tema y recibió un apoyo incondicional.

“Lo importante es rodearte de gente valiosa. En mi caso he tenido hace unas semanas un viaje maravilloso con mis amigas del colegio, mujeres que me han empoderado, que me han sacado de mi hoyo porque me conocen. Me reúno con mi madre, que es una mujer tan sabia y tan fuerte”, señaló.

Jessica Tapia habló de su depresión en Estados Unidos. (Captura)

Finalmente, Jessica Tapia confesó que se ha refugiado en la religión. “Soy una persona creyente, soy una católica creyente. Yo les digo a las personas que sufren de depresión y ansiedad: ‘Busquen su fe, no busquen la mía’, busquen las de ustedes; porque esa fe te va a hacer valer las otras cosas. Como me voy a deprimir, estar cinco días en la cama si tengo tantas otras bendiciones”.

Recordemos que, Jessica Tapia se enamoró de Steven E. Dykerman y en mayo de 2013 contrajeron matrimonio. Un mes después, la rubia decidió dejar su vida en Perú para radicar en Chicago, Estados Unidos, junto a su esposo.

Si bien, al principio continuó trabajando en su profesión, no pasaron muchos años para que se dedique netamente a su familia. Fruto de su amor, naciones sus tres hijas, a quienes no deja de presumir en sus redes sociales. La periodista comparte con sus fieles seguidores fotografías y vídeos del día a día con sus pequeñas.