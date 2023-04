ONP: quienes se beneficiarían con el bono de reconocimiento y la ley aprobada por el Congreso

La autógrafa de ley aprobada por insistencia propone que se entregue un bono de reconocimiento a los afiliados de la ONP que migren a la AFP desde 2002.

La aprobación por insistencia de la autógrafa de ley que autoriza la entrega de un bono de reconocimiento a los aportantes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) que migraron a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) desde el 2002 generó gran expectativa en la población.

De acuerdo a las autoridades, se calcula que la promulgación de la misma podría favorecer a más de 3 millones de peruanos, pero provocando al estado una salida de dinero que sobrepasaría los 40 mil millones de soles.

El pasado jueves 13 de abril, por una votación en mayoría, de 86 votos a favor, 13 abstenciones y 7 en contra, el pleno del Congreso de la República aprobó por insistencia la autógrafa de ley para autorizar este bono de reconocimiento.

La aprobación se da luego que el Ejecutivo observara la autógrafa por considerarla “inconstitucional por afectar la protección de las pensiones de la población pensionaria del SNP (Sistema Nacional de Pensiones, también llamada ONP)”.

El bono de reconocimiento aprobado por el Parlamento será otorgado a los aportantes de la ONP que migraron a la AFP desde el 2002.

“Sustentando en un modelo de seguridad social y, de otro lado, debido a que los afiliados que migren al SPP (Sistema Privado de Pensiones), tendrán una Cuenta Individual de Capitalización sin fondo (al retirar su 95.5 %), lo que significa que no percibirán una pensión de manera efectiva, dando lugar a la desprotección social”, se lee en el documento que observa la propuesta.

En la actualidad, solo estaban vigentes tres tipos de bonos de reconocimiento: bono 1992, bono 1996 y bono 2001. Solo los aportantes a la ONP que se trasladaron a las AFP hasta finales del 2001 eran acreedores de este beneficio. La aprobación de la autógrafa permitiría que los que aportaron y migraron del 2002 en adelante ahora también accedan a dicho monto.

Entonces ¿quiénes serían concretamente las personas beneficiadas por esta norma? Pues, basados en los lineamientos precisados en el documento de la propuesta, y como ya se expuso líneas arriba, todos los peruanos que hayan migrado desde el 2002 de la ONP a la AFP, tras hacer el trámite correspondiente. Se entiende que los que son beneficiaros de los otros bonos (1992, 1996 y 2001) obviamente no accederán a este nuevo.

Pronunciamiento del Ejecutivo

Mediante un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la ONP advirtieron que la aprobación del nuevo bono de reconocimiento “pone en serio riesgo la sostenibilidad del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), debido a que promoverá una migración masiva de aportantes al Sistema Privado de Pensiones (SPP)”.

“Y la entrega de dicho beneficio económico demandará un costo fiscal superior a los 40 mil millones de dólares”, señaló Víctor Hugo Montoya, jefe de la ONP.

Agregó que la falta de aportantes tendrá un impacto en el financiamiento del pago de las pensiones, debido a que las aportaciones de los afiliados se utilizan actualmente para el pago de la planilla mensual a más de 630 mil asegurados a nivel nacional.

Acalorado debate

Durante el debate, la legisladora y presidenta de la Comisión de Economía, Rosangella Barbarán, ratificó la iniciativa y resaltó que la propuesta hace justicia con aquellos afiliados que se pasaron de la SNP al SPP, “a quienes siempre se les ha dado la espalda”.

En tanto, la congresista y presidenta de la Comisión de Trabajo, Sigrid Bazán, dijo estar de acuerdo con actualizar el bono de reconocimiento, pero advirtió que la medida podría desfinanciar a la ONP.

Ambas parlamentarias protagonizaron un momento tenso, cuando Barbarán uso el término “mamarracho” en referencia a una propuesta de Bazán.

“Cada uno sabe la forma en la que trabaja, si quiere presentar un mamarracho de dos días ese es un tema de cada uno de los congresistas.... respetos guardan respetos y yo no respeto a quien no me respeta”, expresó Barbarán, incómoda por unos videos presentadas por su colega que la aludieron.

Ante esto, Bazán solicitó al presidente del Congreso, José Williams, instar a Barbarán a retirar el término “mamarracho”. Después de la tensa situación, se retomó el debate.

Estimaciones

Se estima que aproximadamente 1.96 millones de afiliados aportantes de la ONP podrían migrar al Sistema Privado de Pensiones (SPP), con un costo fiscal de S/ 29,576 millones, indicó el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, con data de la observación a la autógrafa de ley realizada por el Ejecutivo.

Además, esta norma tendría impacto en 3.1 millones de afiliados del sistema público que pasaron al esquema privado entre 2002 y 2021; y 2.7 millones de exaportantes a la ONP con fuertes incentivos para irse al SPP (ver cuadro).

Castilla señaló que se daría un perjuicio para los aportantes de menores recursos y un costo fiscal de S/ 5,855 millones por el bono de reconocimiento a diciembre de 2021.