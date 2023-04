Richard Acuña no se quería casar con Brunella, según Camila Ganoza

Acuña no tenía planes de casarse con Brunella Horna, asegura su exesposa Camila Ganoza.

El excongresista Richard Acuña no habría querido casarse con Brunella Horna, según un chat de WhatsApp que su exesposa Camila Ganoza enseñó en el programa ‘Magaly Tv La Firme’.

En la conversación, del pasado 12 de enero de 2022, Acuña asegura que no se casará aunque lo obliguen. Como se sabe, un año después la modelo y el hijo de César Acuña contrajeron nupcias.

“Te digo, no me voy a casar. No tengo pensado pedir. Así me metan presión. Pero nada, estoy con objetivos laborales. Eso sí, quiero ser el mejor empresario”, se lee en el chat.

En entrevista, Ganoza detalló que un mes antes de que ella empezara un nueva relación Richard Acuña le comentó que no se quería casar y que se sentía obligado.

Cuando la madre de su hija formalizó su relación amorosa, el exparlamentario le dijo que él se casaría y que quería tener hijos.

“El día en que yo formalicé mi relación, (Richard Acuña) llegó a decirme que él se iba a casar, que quería tener hijos, cuando una semana (antes) me había dicho lo contrario”, detalló.

Para Camila Ganoza, el empresario no tenía planeado casarse porque siempre se lo comentaba a ella y a su mamá.

“No era algo que creo que él haya tenido en sus planes. Él siempre me comentaba que no se quería casar, que se sentía obligado. Me lo decía de broma, se lo ha dicho a mi mamá miles de veces”, precisó.

En otro momento de la entrevista, Ganoza contó que Richard Acuña le escribía mensajes que no se deben enviar cuando una persona tiene pareja.

“Él es una persona muy coqueta, no solamente conmigo, con muchas mujeres. Él mismo me lo ha contado. Me ha dicho cosas que yo no las diría teniendo pareja. Una ya sabe hasta qué punto deja entrar a un hombre”, contó.

Richard Acuña habría engañado a su esposa con Brunella Horna

En la demanda de tenencia que Camila Ganoza interpuso contra Richard Acuña se lee su testimonio sobre cómo el exparlamentario la habría sido infiel con Brunella Horna.

De acuerdo con Brunella Horna, ella conoció a Richard Acuña mientras recolectaba víveres para donar a los damnificados del Fenómenos del Niño Costero, ocurrido en 2016. Desde entonces, ambos no dejaron de conversar, según narró en entrevista con Milagros Leiva. Para ese momento, Camila Ganoza convivía con el empresario.

Según la demanda que difundió ‘Magaly Tv La Firme’, la mamá de la hija de Richard Acuña contó que días después de que ambos se conocieron vieron al excongresista con Brunella Horna en una fiesta.

“A los pocos días fue ‘ampayado’ en televisión con su ahora actual esposa, hecho por el que llegó corriendo a nuestro departamento pidiendo que por favor guarde silencio y no comente nada a ningún canal. Dicha relación sentimental empezó cuando nosotros todavía vivíamos juntos. Entonces desde ese día del ‘ampay’ di por finalizada nuestra relación”, se lee en el texto.

El mencionado programa consultó a Richard Acuña si había sido infiel a Camila Ganoza con Brunella Horna en 2016. El empresario lo negó y afirmó que ambos empezaron una relación sentimental en agosto de ese año, declaración que no concuerda con lo contado por la modelo.

“Jamás le fue infiel con Brunella Horna, yo cumplo con ella seis años en el mes de agosto. Yo con Camila termino la relación en mayo hace seis años (...)”, respondió.