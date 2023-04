Hugo Chávez Arévalo se entrega a la justicia tras orden de prisión preventiva en su contra

Hugo Chávez Arévalo, exgerente general de Petroperú, cumplirá los 24 meses de prisión preventiva que el Poder Judicial ordenó en su contra.

El exgerente general de Petroperú Hugo Chávez Arévalo se entregó a la justicia peruana luego de que este martes 11 de abril el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima dictara 24 meses de prisión preventiva en su contra. Así lo solicitó el Ministerio Público en el marco de una investigación que sigue al detenido por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión agravada y otros.

Según la tesis fiscal, Hugo Chávez Arévalo, quien administró Petroperú durante el gobierno de Pedro Castillo, benefició en un concurso público a la empresa Heaven Petroleum Operator (HPO), de Samir Abudayeh, para que provea al Estado peruano de biodiesel B100 a cambio de 74 millones de dólares.

Esto ocurrió dos semanas después de que el expresidente Pedro Castillo se reuniera en Palacio de Gobierno con Hugo Chávez Arévalo y Samir Abudayeh.

Una hora después de que el Poder Judicial comunicó que aceptó el pedido de prisión preventiva para Chávez Arévalo, este difundió un video en el que anunció que se encontraba en la Corte Superior Nacional de Justicia para cumplir con lo ordenado.

“Me encuentro en este momento en el edificio Zavala para proceder a mi entrega dictada por el juez Chuyo por 24 meses por prisión preventiva, lo que considero injusto ya que este proceso fue anulado y están confundiendo con (otro proceso), (en el) que no tengo nada que ver”, comentó.

🚨ÚLTIMO | Hugo Chávez Arévalo, exgerente general de Petroperú, se entregó a la policía tras orden de 24 meses de prisión preventiva. VIDEO EXCLUSIVO DE LA ENTREGA. #LatinaNoticias pic.twitter.com/7hhF4AJ80L — Latina Noticias (@Latina_Noticias) April 12, 2023

Hugo Chávez Arévalo también respondió que la Contraloría General de la República anuló las sanciones y acciones administrativas que había recomendado por el caso en el que se encuentra involucrado.

“No entiendo cómo me pueden poner en prisión preventiva por obstrucción a la justicia. Yo me he retirado de Petroperú el 20 de marzo de 2022. Es algo injusto y desacredita (la resolución del) juez Chuyo porque todo da que ver que tiene tinte político”, dijo.

En principio, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder pidió al Poder Judicial que se dicten 36 meses de prisión preventiva contra Hugo Chávez Arévalo, pero el juez Chuyo aceptó que se le den solo 24.

El pasado 25 de noviembre de 2022 el Poder Judicial ya había dictado 10 días de prisión preliminar para Hugo Chávez; José Fernández Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI); Henry Shimabukuro, exasesor del expresidente Castillo; y el empresario Samir Abudayeh.