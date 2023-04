Richard Acuña asegura que da más de 42 mil soles de manutención a su hija y muestra vouchers

Richard Acuña mostró vouchers para probar que cumple con la pensión de su hija. América Hoy / América TV

Richard Acuña se comunicó con ‘América Hoy’ para defenderse de las declaraciones de su expareja Camila Ganoza, quien lo acusa de no cumplir con el total de la pensión de alimentos (S/4 mil al mes) y de intentar quitarle a su menor hija. Sobre este primer punto, el excongresista compartió un listado de todos los gastos que él asume como padre de la pequeña.

Ya anteriormente, y según un comunicado emitido por la actual pareja de Brunella Horna, el exparlamentario señaló que enviaba a Camila Ganoza un “monto muy generoso”, que superaba con creces a la manutención establecida por la ley. “Calculo que es una cifra superior de 35 mil soles mensuales”, señaló en su misiva.

Ahora bien, Richard Acuña explicó al magazine de América TV, donde su actual esposa se desempeña como conductora, que le envió a la madre de su última hija un total de S/42 mil soles. Este dinero fue transferido en diversos montos desde el 30 de marzo hasta el 10 de abril.

S/5,000 - comida de Camila, su expareja

S/500 - taller 1 de su menor hija

S/1,500 - taller 2 de su menor hija

S/180 - Asociación de Padres de Familia (APAFA)

S/331 - uniforme escolar

S/720 - taller 3 de su menor hija

S/380 - ropa de natación de la niña

S/1750 - seguridad 1

S/1750 - seguridad 2

S/1250 - seguro de salud de Camila

S/800 - seguro oncológico para Camila

S/1,000 combustible para el carro que traslada a la menor

S/549 - gastos en Vivanda

1,400 USD - colegio

5,000 USD - alquiler departamento

550 USD - seguro vehicular

Tras ello, el hijo de César Acuña arremetió contra su expareja: “Ella tiene una camioneta cara, le regalé carro a su mamá, vive su familia en mi departamento y pago seguro de salud y oncológico a Camila. Hasta hace un mes a su papá también”. Luego, dejó entrever que Ganoza estaría haciendo todo esto para solicitar una manutención más elevada.

El hijo de César Acuña, Ricard Acuña, detalló los gastos que asume como padre de su última hija.

Camila Ganoza insiste que no quiere más dinero

Tras el comunicado de Richard Acuña, la mujer de 29 años indicó que no se presentó en el programa de Magaly Medina por intereses económicos, sino por un “tema netamente psicológico” de su menor hija, pues cree que ha sido manipulada por el político peruano.

“Lo que más quiero y me importa en la demanda que se le ha presentado es el régimen de visitas. Ella tiene un padre, que obviamente tiene todas las posibilidades económicas y ella por derecho le toca, pero no estoy sentada por un tema económico. Estoy cansada psicológicamente, destruida, mi hija también”, reiteró.

Actualmente, Richard Acuña enfrenta una demanda por pensión de alimentos. Según su expareja, el congresista está pagando un 40% menos de lo que usualmente transfería para la manutención de la menor. Es decir, ahora manda 4 mil soles y ya no 5,6 mil soles.

“Cada vez que yo caminaba al frente de su sobrina con mi pareja o si alguien de su familia me veía, me mandaba la conciliación con el punto de decir que si yo me caso iba a bajar una parte de esa pensión. Obviamente, yo lo tomaba como un berrinche, nada maduro de su parte”, dijo.