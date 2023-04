Boxeador muerde y le arranca la oreja a un sereno en Chorrillos

Boxeador muerde oreja a sereno de Chorrillos. (Captura América TV)

Una grave agresión se dio en el distrito de Chorrillos. Un hombre que forma parte del cuerpo de serenos de la municipalidad chorrillana fue agredido por un boxeador profesional. Este le habría arrancado la oreja de un mordisco. El hecho ocurrió mientras realizaba el patrullaje de rutina en la playa La Herradura, durante la madrugada de hoy.

Te puede interesar: Extranjero asesinó a conductor con unas tijeras por negarse a que limpie sus parabrisas: “No sabía que se iba a morir”

La víctima fue identificada como Rolando Segovia Bernales de 33 años, quien iba acompañado de su colega cuando de pronto, un sujeto se les acercó y llevó a cabo el ataque sin razón alguna.

Boxeador muerde oreja de sereno en Chorrillos

De acuerdo a las declaraciones dadas a la Policía Nacional del Perú (PNP), el boxeador habría solicitado ayuda al sereno para recuperar algunas pertenencias que cayeron al mar; sin embargo, ante la negativa por parte del sereno, inició la agresión.

Chorrillos: boxeador muerde oreja a sereno. (América TV)

El nombre del supuesto boxeador es Anthony Zea Verde, el cual se encontraba en aparente estado de ebriedad al momento de solicitar el apoyo del sereno. Sobre la agresión se conoció que el agresor se encontraba con más compañeros y entre todos atacaron a los dos serenazgos, siendo Zea el que llevó a cabo la mordida de oreja. Sin embargo, algunos presentes intervinieron para separar a la víctima del victimario.

Denuncia en la comisaría de Huaylas

El joven agredido acudió a la comisaría de Huaylas, en el distrito de Chorrillos. En un inicio el sereno no fue atendido por el médico legista, ya que le mencionaron que sin la orden de un fiscal, este no podía ser visto por los especialistas. Horas después fue atendido por el personal médico.

Te puede interesar: Semana Santa: cuáles son los principales mitos sobre el consumo de pescado

En las imágenes compartidas por ATV Noticias se ve al joven que camina con dificultad, acompañado por sus familiares. Se sabe que la agresión principal fue en la oreja, pero también presentó daños en las extremidades superiores.

Chorrillos: boxeador muerde oreja a sereno. (América TV)

“Ha sido una mordida profunda. Él tiene puntos ahora y (...) le están dando 20 días de descanso médico. No se sabe si va a ser más y él está preocupado por su trabajo. Vamos a ver si lo van a sacar o no y quiero el apoyo de todos”, manifestó Carmen del Rosario, pareja del sereno agredido.

Te puede interesar: “Me siento mal”: Cristo Cholo cambia su clásico recorrido en Viernes Santo después de 45 años

Además, la joven indicó que en la comisaría le habían dicho de que el ataque no se trataba de un delito.

“Ahora estoy pidiendo información y acá (comisaría) me están tratando mal. Estoy totalmente sofocada porque me están diciendo que eso no es un delito y sí lo es”, aclaró la mujer