Gonzalo Torres acepta que durante un tiempo evitó hablar de ‘Gonzalete’: “No quería que me encasillen”

Gonzalo Torres no aceptaba entrevistas para hablar de 'Gonzalete

Gonzalo Torres marcó historia en las series peruanas con su recordado personaje de ‘Gonzalete’, el sacerdote pícaro y divertido que aparecía como fantasma de Pataclaun. Durante los dos años que estuvo al aire esta producción, el rating era insuperable, por lo que hasta el día de hoy muchos tienen en la memoria a los entrañables integrantes.

Pero, el fin de Pataclaun significó tristeza para los seguidores, sin embargo, con el paso del tiempo se descubrió que fue la mejor decisión que tomaron porque el trabajo no fluía con naturalidad. Ante ello, muchos de los actores son recordados con sus personajes, pero hubo un tiempo que alguno no estaba muy feliz con eso.

Gonzalo Torres fue entrevistado por Verónica Linares para su canal de YouTube ‘La Linares’, donde habló de sus proyectos actuales y, no podía faltar Pataclaun. El artista confesó que hubo un tiempo en el que prefirió desligarse de su personaje de ‘Gonzalete’ y que incluso no aceptaba entrevistas para hablar de él, pero por una importante razón.

“En algún momento estuve peleado (con Gonzalete) porque no quería que se me encasillara con eso. Entonces, cuando me querían entrevistar por Gonzalete o Pataclaun decía: no, ahí nomás”, expresó al inicio.

Tras ello, explicó que fue porque decidió iniciar otros rumbos como fue su trabajo en el programa cultural ‘A la vuelta de la esquina’. Al mostrar un formato completamente diferente que lo exponía a él como conductor, buscó la forma de dejar al ‘curita’ atrás.

“De alguna forma, eso está bien porque si uno está tratando de hacer otras cosas y te quedas en algo nunca vas a poder salir de ahí y eso me pasó cuando estaba haciendo ‘A la vuelta de la esquina’. Yo quería no pegarme a lo que había hecho y como el programa se hacía en la calle, al comienzo todo el mundo pasaba y me decían: Gonzalete. Y me di cuenta del éxito que tenía ‘A la vuelta de la esquina’ cuando de pronto pasaban y me decían: ‘A la vuelta de la esquina’ y ya”, comentó el artista.

Habló sobre las regalías de Pataclaun

Durante la última semana se ha hablado mucho del pago de regalías de Pataclaun a sus actores. Todo comenzó cuando Latina anunció la retransmisión de la serie por su aniversario número 40. Allí, Johanna San Miguel hizo una queja pública dejando entrever que no le habían pagado regalías. Sus excompañeros Monserrat Brugué, Carlos Carlín, Wendy Ramos y Carlos Alcántara hicieron lo propio.

Por su parte, Gonzalo Torres conversó con Infobae y sorprendió al asegurar que él si ha recibido pagos por este trabajo. Pese a lo positivo de su pronunciamiento, explicó que si bien sí le ha llegado dinero, desconoce si es el que realmente corresponder.

“Yo he cobrado por regalías por Pataclaun a través de Inter Artis porque yo estoy asociado. Yo no sé si está completo o no, no lo sé. Eso es una cuestión de un análisis posterior, pero sería faltar a la verdad decir que no he cobrado regalías. Sí lo he hecho y a través de Inter Artis, si está completo o incompleto… es cuestión de analizar”, mencionó a este medio.