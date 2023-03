Eduardo Rabanal da su versión y explica por qué terminó su relación con Paula Arias

Eduardo Rabanal explica por qué terminó su relación con Paula Arias. | Magaly Tv: La firme.

Eduardo Rabanal se presentó en el programa de Magaly Medina para explicar las razones del fin de su relación con la salsera Paula Arias. El futbolista sorprendió el jueves 16 de marzo al publicar un comunicado en el que confirmaba esta separación y dejaba entrever que la cantante tenía la responsabilidad.

La líder de ‘Son Tentación’ se sentó en diversos programas y fue consultada sobre el tema. En más de una ocasión señaló que estaba sorprendida con lo expuesto por su expareja, pues ambos se mostraban muy sólidos en su relación. Sin embargo, Magaly Medina le preguntó en su programa si había sido víctima de agresión. Lejos de negarlo, solo señaló que no quería hablar del tema, dejando abierta la posibilidad.

En medio de todas estas especulaciones, Eduardo Rabanal apareció en el programa de la ‘Urraca’ y decidió dar su versión. De acuerdo a lo que dijo, esta discusión se habría dado por una tercera persona que estuvo involucrada en una discusión que se dio en la casa de la pareja.

Según lo que contó el deportista, él estaba en una discoteca cuando se encontró con un amigo de Paula Arias, a quien no veía hace aproximadamente 5 meses. Esta persona estuvo inmersa en el negocio de la pareja y además trabaja en ese ambiente. Sin embargo, habrían tenido un conflicto sin resolver que quería aclarar.

“Es una persona que está metida en este negocio hace mucho tiempo. Dentro del negocio que nosotros abrimos estuvo vinculado un poco y ella dice que es un tema delicado porque tiene que ver con dinero”, comentó al inicio.

Eduardo Rabanal explica por qué se separó de Paula Arias.

Tras el encuentro, Rabanal decidió pedirle que fueran al departamento en que el vive Paula para aclarar el tema que tenían pendiente. Fue allí que tuvieron una pequeña discusión y el futbolista le pide que se retire de su casa, pero en ese momento le dio un empujón que dejó caer a su invitado sobre una mesa de vidrio que terminó rota.

Seguido, le pidió a la tercera persona involucrada que se retire, dejando sorprendida a Paula Arias. Tras dejarlo fuera del edificio, Rabanal volvió y su pareja no avaló lo que había hecho, lo que lo dejó muy molesto. Asegura que no discutieron, pero que en ese momento de ira fue que se encerró en su cuarto y escribió el comunicado que más tarde publicó.

“En el cuarto comencé a escribir y subí ese comunicado, que es un error lo acepto”, expresó.

Comunicado de Eduardo Rabanal.

Podría reconciliarse con Paula

En otro momento, aclaró que no se ha retirado de la casa que comparten. Según comentó, él ha tenido un viaje ya planificado hace meses, por lo que solo se ausentó a trabajar. Además, confiesa que ambos viven en una casa que tiene dos pisos.

“Yo no me he ido de la casa, yo me he ido a trabajar”, expresó. Incluso, se refirió a la posibilidad de retomar el romance. Aseguró que sus sentimientos hacia la artista siguen intactos y no considera que por una discusión como esta una relación pueda terminarse.

“No sé si vamos a arreglar ahora o mañana. Mis sentimientos por Paula están claros y por una pelea o por una discusión que se dio de esta manera y ha recalado cómo está haciendo, no quiere decir que yo no amo a Paula”, sentenció.