El Niño Costero: regiones del norte del Perú soportan intensas lluvias, huaicos, inundaciones y falta de presupuesto

Piura es una de las regiones más afectadas por la llegada de El Niño Costero.

Han pasado varias semanas desde que el ciclón Yaku y el fenómeno de El Niño Costero han impactado, sobre todo, en el norte del país. A inicios de marzo, Yaku trajo consigo fuertes lluvias, huaicos, inundaciones y una serie de complicaciones en regiones como Lambayeque, Tumbes, Piura y Lima. Hoy, el norte peruano continúa padeciendo por la llegada del Niño Costero. El alto volumen de las precipitaciones han dejado cientos de damnificados, escuelas inundadas, casas colapsadas y localidades aisladas. Pese a ello, las medidas anunciadas por las autoridades no son suficientes para atender las demandas de la población afectada.

Piura es una de las regiones más perjudicadas por estos recientes acontecimientos climatológicos. Hace una semana, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunciaba la llegada de fuertes lluvias a diversas localidades del departamento. También advertía la aparición de nieve, descargas eléctricas y fuertes ráfagas de viento. La provincia que días antes había sido fuertemente golpeada por el ciclón Yaku, nuevamente se vería perjudicada.

El domingo pasado, diversos usuarios de redes sociales reportaron intensas tormentas eléctricas que vivió la región. El fenómeno vino acompañado de, por lo menos, cinco horas seguidas de lluvias. “En Piura ‘se nos derrumba el cielo’ esta noche. Me tocó recoger a un familiar, en la espera la lluvia se acompaña de truenos y relámpagos. Puede ser mi sesgo de memoria, pero me parece más intensa que alguna del 2017 y comparable con algunas de 1998. Nuestra región sufre”, escribió un cibernauta.

Aquella noche, Senamhi identificó un nivel de lluvia que dejó 93.2 litros por metro cuadrado. El acumulado máximo de estas precipitaciones fue mayor a aquel registrado en uno de los últimos fenómenos de El Niño en marzo del 2017. En la fecha mencionada se reportó 87.2 litros por metro cuadrado.

En la mañana del lunes, el panorama era desolador. Los residentes de las zonas afectadas se desplazaban en medio de las profundas inundaciones. Avenidas, establecimientos de salud, domicilios y negocios quedaron bajo el agua. La urbanización Ignacio Merino fue una de las localidades más afectadas de la región. En esta zona, el agua alcanzó hasta un metro de altura.

La especialista de Senamhi, Rosario Julca, señaló en Radio Nacional que las lluvias torrenciales podrían continuar hasta el 6 de abril en Piura. Según informó, en apenas 3 horas la región acumuló hasta 85 mm por las lluvias. “El panorama es peor de lo que estábamos viviendo. Las clases han sido suspendidas tanto en colegios públicos y privados”, dijo.

Ayer, lunes 4 de abril, Piura amaneció con al menos 10 domicilios colapsados por las fuertes lluvias. Una cobertura periodística de Exitosa Noticias reveló que el distrito Veintiséis de Octubre ha sido duramente afectado por las lluvias, pues la el agua y humedad la logrado debilitar la estructura de estas casas.

Desinterés de las autoridades

El alcalde de Piura, Gabriel Madrid, aseguró que se encuentra a la espera del gobierno regional y central para poder atender la emergencia en la zona. De acuerdo al funcionario, las autoridades mantienen a la espera a este departamento y no envían la ayuda necesaria para la población. “Hemos solicitado 25 cisternas en 5 requerimientos a la PCM en los últimos 30 días y no hemos sido atendidos”, afirmó.

El gobernador del departamento, Luis Neyra, también afirmó que, pese al desastre que ha azotado a la región, aún no pueden gestionar un plan de emergencia para contrarrestar los efectos de esta situación. Según explicó, las municipalidades no cuentan con recursos suficientes para hacer frente a esta problemática. “Solo en el presupuesto para el año 2023 se estableció 3 millones de soles en la partida 068. Solo 3 millones para toda la región. Y de maquinaria apenas 10 máquinas operativas para toda la región. Esto es totamente ineficiente. Lo que estamos haciendo es lo que esta en nuestras manos”, enfatizó a Perú21.

Ante la falta de acción de las autoridades en esta problemática, la Contraloría de la República emitió un comunicado donde advirtió a las autoridades que, de no hacer uso efectivo de los recursos públicos para prevenir desastres naturales, serán sancionados. “La inacción y falta de respuesta de los funcionarios y servidores públicos -evidenciadas en las visitas de control y en más de 13 mil alertas emitidas por la Contraloría- son pasibles de sanción que puede llegar hasta la inhabilitación para trabajar en el Estado”, señala.

Según informó la entidad, el gobierno no ha utilizado correctamente el presupuesto asignado para “reducir la vulnerabilidad y atender emergencias por desastres”. En los últimos 5 años, el gobierno nacional solo ha ejecutado el 74,9% del presupuesto, mientras que el gobierno regional usó el 62,3% y las municipalidades un total de 68,5%.

“Dicho incumplimiento en una situación de emergencia, sea por no garantizar la prestación de algún servicio o respuesta oportuna, o dejar de actuar con diligencia, dejando de ejecutar el gasto público generando la paralización o suspensión de los servicios públicos, obras u operaciones, son conductas que serán ejemplarmente sancionadas”, agregó la entidad.

“Falta de presupuesto”

Pese a las consecuencias del ciclón Yaku en el país, la presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó que el Estado no cuenta con los recursos suficientes para atender la emergencia nacional. En una visita a la región de Tumbes, la mandataria informó que el Estado no tiene cómo enfrentar esta problemática ni proveer a los gobiernos regionales y locales de recursos para su atención.

“A través de Indeci, advertimos, hace varias semanas, que este fenómeno natural iba a afectar al norte del país, pues el gobernador y los alcaldes no tenían cómo afrontar de manera inmediata y el Estado, hay que decir la verdad, tampoco. Porque no tenemos maquinarias, no tenemos motobombas, no tenemos cómo afrontar estas lluvias naturales porque se abandonó realmente al Estado”, aseguró.

Durante su visita al departamento norteño, la jefa de Estado ofreció un “pack de maquinarias” para contrarrestar los impactos de las lluvias en estas regiones. Sin embargo, resaltó que la entrega de estos eran producto de una alianza con empresas privadas. “El Estado no tiene motobombas, no tenemos la maquinaria suficiente y la que tenemos no alcanza para poder atender a nivel nacional. Por eso, es muy importante que nos hagan llegar sus requerimientos para que este pack de maquinarias que vamos a entregar pueda hacerse pronto, porque tenemos que entregar al Estado una infraestructura para que se pueda defender”, aseveró.

Aumento de casos de dengue

Las inundaciones, huaycos y constantes lluvias en el norte crean el escenario ideal para la reproducción del dengue en la población. El ciclón Yaku dejó sumamente afectada a Piura y el agua estancada que invadió la ciudad ocasionó un incremento considerable de casos de dengue en el departamento. Hoy, con la llegada del Niño Costero a la ciudad, el panorama vuelve a ser preocupante.

El decano del Colegio Médico de Piura, Christian Requena Palacios, informó a RPP Noticias que se han registrado un total de 3 fallecidos por dengue en la región norteña. “Lucanas es el lugar donde tenemos más casos con 1360. Le sigue Sullana con 810, La Huaca con 590, Piura con 456. La curva va en aumento en estas últimas tres semanas. Desde el inicio de la semana 1 del 2023 estamos en una epidemia”, acotó.

De acuerdo con cifras de la Dirección Regional de Salud de Piura (Diresa) en solo una semana los casos han aumentado de 4 mil 431 contagios a 6 mil 882. La curva muestra un crecimiento exponencial de los casos positivos de dengue. La Diresa de la región ha advertido a la población sobre este aumento de contagios y se han adoptado medidas como desinfección de algunas zonas para evitar que la enfermedad se continúe propagando.