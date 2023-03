90 inmuebles invaden la vía pública en San Juan de Lurigancho

Casa construida en medio de la vía pública derribada por personal de la municipalidad de San Juan de Lurigancho. (Municipalidad de SJL)

La mañana del 28 de marzo, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho ejecutó el derribo de una vivienda de dos pisos construida en plena vía pública desde hace 12 años y que impedía el libre tránsito de los vecinos del jirón Onix, en la urbanización Manco Inca de ese distrito. Se trata de la primera demolición de construcciones ilegales que ha iniciado la comuna de ese distrito en donde hay cerca de 90 inmuebles que invaden sus calles.

La casa demolida el martes se construyó de forma ilegal en la mitad de un pasaje en 2011, y hace tres años se terminó de edificar el segundo piso, indicó el alcalde de la comuna, Jesús Maldonado. Las personas que realizaron la construcción no se opusieron a la demolición y dejaron que las maquinarias pesadas derriben los dos pisos construidos.

“El predio funcionaba como depósito taller, cerraba el acceso vehicular e impedía la transitabilidad. Además, ponía en riesgo la vida de la gente. Esa propiedad no debía estar allí. Antes de demoler el inmueble hablamos con el dueño”, manifestó el burgomaestre.

El predio funcionaba como depósito taller. (SJL)

Multa por construcción ilícita

El alcalde indicó que la municipalidad ha dispuesto el pago de una multa a quienes hayan construido un inmueble que invada la vía pública y al comunicarle esta medida al propietario, este se allanó ante la medida edil.

La municipalidad de SJL explicó que, al reconocer su falta y aceptar que la comuna proceda a demoler la construcción, el propietario se liberó del pago de S/ 300,000 de multa.

Sin embargo, la gestión reveló que ha detectado más de 80 viviendas construidas de forma ilegal en vías públicas.

“Vamos a recuperar espacios públicos. Hemos encontrado, por ejemplo, parques que han sido tomados como cocheras, viviendas que se han levantado sobre veredas, entre otras modalidades. Estamos instalando el principio de autoridad para poner orden”, dijo el burgomaestre.

Además, exhortó a la población de ese distrito a no construir este tipo de viviendas porque, señaló, la municipalidad aplicará sanciones. Explicó que la comuna que gobierna está procediendo con el ejecutor coactivo, y va a multar a las personas que han ocupado vías públicas. Si quieren allanarse ante la municipalidad la demolición se realizará mucho más rápido, sostuvo.

“Si no los vamos a sancionar de manera ejemplar, porque está prohibido que una persona tome la vía pública para construir su propiedad. Eso es ilegal, eso no se hace. El distrito no puede ser tomado por el antojo de malos vecinos”, dijo.

Finalmente, consideró que sus vecinos no han tenido autoridades que les aseguren vías libres para ellos. “Es la primera demolición y haremos todo el esfuerzo para recuperar los otros que ya hemos detectado”, mencionó.

Balanzas adulteradas

Por otro lado, fiscalizadores municipales de SJL, efectivos de la Policía Nacional y personal de la Fiscalía de Prevención del Delito hallaron 6 balanzas electrónicas adulteradas en los mercados La Unión y Arriba Perú, ambos en la zona de Bayóvar.

En el momento de la intervención se constató que la diferencia de peso era de hasta 20%, perjudicando a los consumidores que pagaban más por menos productos.

La municipalidad indicó que estas balanzas pasarán por un peritaje y luego serán enviadas a Ministerio Público para la denuncia correspondiente.