Perú vs Marruecos: ¿cómo le fue a la ‘blanquirroja’ la última vez que se enfrentaron?

Perú y Marruecos chocarán en un amistoso FIFA que se jugará en Madrid. (Getty Images)

La selección peruana se medirá en un encuentro amistoso FIFA contra su similar de Marruecos a desarollarse en el estadio Cívitas Metropolitano de Madrid, España. El escenario del Atlético Madrid albergará el partido entre dos equipos que no será la primera vez que chocarán, ya que en la época dorada de la ‘bicolor’, sostuvieron un duelo que recordaremos por intermedio de esta nota.

Te puede interesar: Juan Carlos Oblitas reveló el estado físico de Gianluca Lapadula a poco de amistosos ante Alemania y Marruecos

Antes de ello, es importante recalcar que el combinado patrio jugará ante un rival africano que fue el que mejor participación tuvo en la última Copa del Mundo de Qatar 2022. De hecho, fue la gran sorpresa del certamen al llegar hasta las semifinales, etapa donde sucumbió ante Francia por 2-0. Este resultado les permitió a ‘Los Leones del Atlas’ poder jugar un partido por el tercer puesto contra Croacia, aunque lamentablemente perdieron por 2-1. Empero, la gran campaña siempre será recordada.

El gol de Youssef En-Nesyri a Portugal le dio el pase a Marruecos a semifinales del Mundial de Qatar 2022. (REUTERS)

No obstante, en los años 70′, la selección de Marruecos no era una que estaba acostumbrada a estar presente en los Mundiales. Fue así como el de México 1970 fue el primero en su historia. Esto sucedió luego de culminar en el primer lugar de la ronda final con cinco puntos, uno más que Nigeria, que fue eliminado y no clasificó.

Perú vs Marruecos de 1970

Luego de conseguir una victoria por 3-2 ante Bulgaria en la primera fecha del grupo 4 del Mundial de México 1970, la selección peruana tuvo que enfrentar a Marruecos el 2 de junio en el estadio Guanajuato de la ciudad de León. El cuadro africano perdió por 2-1 en el debut contra Alemania Federal, por lo que le urgía un resultado positivo ante la ‘bicolor’ para seguir en competencia.

Te puede interesar: Periodistas españoles de ‘El Chiringuito’ reaccionan a pelea de jugadores peruanos con policías: “Los confundieron”

Desde un principio, el elenco dirigido por el brasileño Didí fue el protagonista y se hizo con la mayoría de las acciones de peligro. Pedro ‘Perico’ León gozó de una chance clara en los primeros segundos, pero su disparo salió apenas desviado. A los siete minutos, Teófilo Cubillas lo intentó sin suerte con un disparo de media distancia. Tan amplia era la superioridad de los peruanos que incluso Héctor Chumpitaz, que era defensa central, se animó a regatear unos rivales, llegar a área contraria y sacar un remate sin destino de gol.

La selección peruana venció a Marruecos en el Mundial de México 1970. (Getty Images)

Para el segundo tiempo, la situación no varió y la ‘blanquirroja’ siguió dominando el juego. Fue así como luego de varios intentos en la valla defendida por Allal Ben Kassou, apareció el ‘Nene’ Cubillas para abrir el marcador a los 66 minutos, tras recibir un rebote que previamente había sido causado por un disparo desafortunado de Hugo Sotil.

Te puede interesar: Santiago Acasiete resaltó competitividad de Perú previo a amistosos y pidió recambio generacional

Pero esto no quedó ahí, ya que apenas un minuto más tarde, surgió Roberto Chale, quien esquivó a dos contrarios y en la área marroquí sacó un derechazo que Ben Kassou no pudo contener, pues el disparo rozó en sus manos y la pelota se coló en su arco.

Para finalizar, nuevamente se mostró Teófilo Cubillas. En esta ocasión, el ‘Cholo’ Sotil penetró la zona de peligro, enganchó hacia el medio y habilitó al ‘Nene’, quien con un potente misil batió el arco de Marruecos a los 76 minutos.

Tiempo después, la selección peruana pudo estirar la ventaja. Un balón desde la retaguardia llegó a Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez, quien corrió al espacio, le ganó en velocidad a su marcador y le dio un pase a Sotil, aunque el árbitro detuvo la jugada por una falta de Ramírez.

De todos modos, fue una victoria contundente que el técnico del equipo actual, Juan Reynoso, espera repetir para ganar confianza de cara a las Eliminatorias Sudamericanas. La última derrota ante Alemania no fue un buen recuerdo y tratará de moldear el once que podría encarar el proceso clasificatorio.