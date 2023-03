Gobierno Regional del Callao termina contrato de trabajo con Jonathan Maicelo por entrevista con Makanaky

Gobierno Regional del Callao termina contrato de trabajo con Maicelo por entrevista con Makanaky.

Jonathan Maicelo está viviendo las consecuencias de su polémica entrevista que le hizo al youtuber Einer Gilber Alva León, más conocido como Makanaky, quien confesó que participó en una violación grupal cuando estaba en el colegio.

No solo ha sido denunciado el cuestionado youtuber por el délito de violación a un menor de edad por parte del Ministerio de la Mujer, si no el boxeador ha sido duramente criticado por no inmutarse y no denunciar tal hecho contra una menor de edad.

Una de las instituciones que ya ha tomado medidas contra la actitud pasiva de Jonathan Maicelo es el Gobierno Regional del Callao, quien ha decidido prescindir de las labores del deportista como imagen de promotor del deporte en dicho distrito.

Mediante sus redes sociales, el Gobierno Regional del Callao publicó un comunicado donde condena la actitud de Maicelo al normalizar las declaraciones de su entrevistado.

“Se ha tomado conocimiento del video donde Einer Gilber Alva León, conocido como Makanaky, confiesa que durante su etapa escolar él y sus amigos agredieron sexualmente a una joven. Sin embargo, el entrevistador Jonathan Maicelo, lejos de condenar el ataque, normaliza dichas declaraciones”, dice en un inicio el texto.

La autoridad ha tomado la decisión de separar al boxeador Maicelo de sus actividades dentro del distrito del Callao. “Se ha tomado la determinación de no renovar el contrato que mantiene con el boxeador Jonathan Maicelo, quien apoyaba al GORE a promover el deporte en la región Callao. Asimismo, separarlo inmediatamente de dicha actividad, debido a que miles de niños, niñas y jóvenes chalacos esperan una conducta intachable de sus referentes deportivos”, termina.

Comunicado del Gobierno Regional del Callao. Facebook.

Jonathan Maicelo pensó que declaraciones de Makanaky era mentira

Jonathan Maicelo decidió hablar a través sus redes sociales y realizó un en vivo en su página de Facebook. En un inicio señaló que no estaba convencido de las declaraciones de su invitado. Además, considera que estaba mintiendo, por lo que le da el beneficio de la duda.

“Sentí que me estaba mintiendo. Parece que no se da cuenta de las cosas que dice o no tiene criterio al responder, es por eso que le doy el beneficio de la duda. Considero que me estaba mintiendo de que él nunca haría algo así o sino que las autoridades policiales lo rectifiquen. Yo solo hago entrevistas a mis invitados, joviales, risas. Nunca imaginé que alguien me iba a confesar algo así”, expresó al inicio.

Seguido, se tomó un momento para pedir disculpas a las mujeres por hablar de temas tan delicados de una manera que no muestra cuidado. “Me disculpo con todas las mujeres que se sintieron agobiadas por lo que dije, que se sintieron tocadas por lo que dije, nunca fue mi intención”, agregó.

El deporstista salió a desmentir lo que dijo Makanaky al indicar que todo se trató de una broma y aseguró que intentó convencerlo de dar esa versión, pero no es verdad. “Él para no sentirse golpeado me manda un mensaje para decir que todo es mentira, yo le dije que no. Yo no voy a decir que eso es mentira, yo nunca le dije para que sea armado”, comentó al respecto.

Incluso, se defendió al decir que no se burló del tema y que si se mostraba animoso y con una sonrisa en medio de esta confesión, fue solo para hacer sentir cómodo a su invitado.

Jonathan Maicelo habló tras las declaraciones de Makanaky. (Facebook)

