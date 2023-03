Carlos Zambrano lamentó y explicó su expulsión en Perú vs Marruecos por amistoso

Carlos Zambrano fue expulsado por agresión a un rival en Perú vs Marruecos.

El partido amistoso entre la selección peruana y Marruecos terminó igualado sin goles en el estadio Civitas Metropolitano y también con diez jugadores por cada escuadra nacional. El defensor Carlos Zambrano fue expulsado tras protagonizar una gresca con un rival.

Todo se inició cuando el volante Sofiane Boufal cayó al piso muy cerca del área y el zaguero nacional quiso despejar el balón, pero terminó metiéndole un patadón a su contrincante. Esto causó la reacción del integrante de los ‘leones del atlas’, que agredió al ‘incaico’.

Como era de esperarse, el ‘Kaiser’ no se quedó quieto, fue a reclamarle al marroquí y le dio una palmada en el hombro. Se armó una trifulca entre los sudamericanos y africanos que terminó con la expulsión de Zambrano y Boufal a los 78 minutos del compromiso.

El defensa peruano vio a la roja a falta de 10 minutos para el final en Madrid. (Video: Movistar).

La explicación de Zambrano sobre su expulsión

El jugador de Alianza Lima habló con Movistar Deportes tras el empate de Perú vs Marruecos y comenzó agradeciendo el aliento de los hinchas. “Siempre apoyando en todas partes del mundo, creo que hoy vino mucha gente a alentarnos y le dimos un gran espectáculo. El equipo mostró otra cara”.

Luego, el ‘León’ se refirió al cambio del rendimiento de la ‘blanquirroja’ en los amistosos. “Todos corrieron, desde ‘Lapa’ (Lapadula) hacia atrás todos corrieron, era importante cambiar la cara del partido anterior, que sinceramente fue desastrozo. Nos llevamos un buen resultado ante un gran equipo, que le ganó a Brasil”.

El defensor central también tuvo palabras sobre la dupla que conformó con Anderson Santamaría ante el conjunto africano. “Todos mis compañeros pueden jugar, hoy me tocó a mí y a ‘Santa’, creo que hicimos un gran trabajo, reducimos los espacios ante un equipo muy rápido”.

Por último, Carlos Zambrano lamentó y explicó su expulsión. “Creo que en las imágines se van a ver, él me agrede primero, yo me le acerco y le hago con la mano en el cuerpo. Le reclamo al árbitro y me dice ‘por responderle así te expulso’. Muy apenado por la expulsión porque estaba haciendo un gran trabajo”.

Foto: REUTERS.

La sexta expulsión de Zambrano con Perú

El jugador de 33 años ha visto la cartulina roja en varias ocasiones a lo largo de su carrera. No solo a nivel de clubes, sino también vistiendo la camiseta de la selección peruana. Su expulsión ante Marruecos es la sexta con la ‘bicolor’.

Recibió su primera tarjeta en el amistoso ante Panamá en 2010. Después fue echado ante Colombia (2014), Irán (2014), Chile (2015) y Brasil (2022). La más recordada fue ante la ‘roja’ por su tremenda plancha en la espalda al volante Charles Aranguiz.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?

Conmebol confirmó que las Eliminatorias Sudamericanas arrancará en setiembre, por lo que Juan Reynoso tendrá más tiempo para pulir detalles de cara al debut con Paraguay fuera de casa. Para ello, el ‘Cabezón’ tendrá más amistosos en junio.

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, dio detalles de los próximos rivales de Perú en la fecha de amistosos en junio. “Estamos por ahí (enfrentar a selecciones de Asia), pero puedo asegurar que ya hemos cerrado partidos con dos países muy importantes que están en una buena posición del ránking FIFA”.