Roberto Sánchez descartó alianzas para evitar desafuero: “Estoy tranquilo porque quien dice la verdad siempre avanza”

Roberto Sánchez opinó sobre la acusación constitucional en su contra. RPP

El congresista Roberto Sánchez (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) negó que haya tenido alguna alianza política con las bancadas del Parlamento para evitar su desafuero. Como es público, la representación nacional rechazó esta noche por 27 votos a favor, 39 en contra y 18 abstenciones que pierda su escaño a comparación de su colega Betssy Chávez (Perú Democrático), quien sí lo hizo.

En declaraciones a RPP Noticias, el extitular de Comercio Exterior y Turismo sostuvo que los argumentos juridicos que sus abogados Domingo García Belaunde y Walter Rivera brindaron ante el Pleno provocó que los parlamentarios reevaluarán su decisión en destituirlo.

“Yo atribuyo a la capacidad de fundamentar la situación que me presuntamente me vincula, no a los actos del 7 de diciembre que hemos sido clarísimos que no tenemos absolutamente nada que ver. También creo a la receptividad de la audiencia del foro parlamentario porque hay colegas congresistas que revaluaron su postura y que ha permitido este resultado”, apuntó.

Sin embargo, eso no evitó para que se aprobará la denuncia constitucional por presuntamente haber cometido los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Con 50 votos a favor, 21 en contra y 13 abstenciones, la acusación contra Sánchez seguirá su trámite en el fuero penal.

Cuadro de la votación de Roberto Sánchez, quien fue salvado del desafuero.

Al respecto, el aún parlamentario reafirmó que colaborará con las investigaciones que la Fiscalía de la Nación disponga en su contra ahora que perdió la prerrogativa del antejuicio político que todo exministro de Estado goza después de haber dejado el cargo dentro del Poder Ejecutivo. Además, reiteró que no tuvo ninguna participación en el mensaje golpista del expresidente Castillo.

“Como lo he sostenido infinitas veces y lo han confirmado también los propios testigos que han declarado que estuve pues absorto y rechazando esto conversando en una reunión allí en el pasadizo de la oficina del doctor Mendieta. Luego que he procedido a intentar salir de Palacio, evidentemente de inmediato he renunciado al cargo”, sostuvo.

De otro lado, Sánchez respondió si sentía que Castillo Terrones lo había traicionado al haber relatado el mensaje golpista del 7 de diciembre del año pasado.

“Mire, cuando uno hace un equipo para la defensa democrática con los instrumentos de la democracia y eso era el objetivo. Para eso se denominó a un equipo de ministros: el canciller (César) Landa, el ministro de Justicia (Félix) Chero, el ministro de Trabajo (Alejandro) Salas, conmigo mismo. Ambos abogados Ivan Manchego Palomino y Benji Espinoza, así como el asesor (Luis) Mendieta. Nuestro trabajo en esos días fueron incesantes intensos pensando en el 7 de diciembre”, apuntó.

Sánchez indicó que espera que se investigue a profundidad para hallar a los responsables del mensaje que Castillo Terrones brindó el año pasado que terminó con su destitución en el cargo.