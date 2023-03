Portugal vs Liechtenstein EN VIVO con Cristiano Ronaldo: dónde y cómo ver en Perú partido por Clasificatorias Eurocopa

Portugal y Liechtenstein chocarán en la primera fecha de las Eliminatorias para la Eurocopa 2024.

Portugal vs Liechtenstein EN VIVO. Selecciones se ven las caras hoy, jueves 23 de marzo, en el Estadio José Alvalade por la primera jornada del Grupo J de las Clasificatorias rumbo a la Eurocopa 2024. Conoce dónde y cómo ver el partido. Y sigue las incidencias en Infobae.

Te puede interesar: Partidos de hoy, jueves 23 de marzo: horarios, canales TV y resultados en vivo

¿Cómo llegan? El recuerdo más reciente del conjunto portugués es su participación en el Mundial de Qatar 2022, donde acabó en el puesto ocho, luego de quedar eliminado en cuartos de final a manos de la sorpresa Marruecos, que culminó en el cuarto lugar tras sucumbir ante Croacia.

El cuadro ‘luso’ contó con su máxima estrella, Cristiano Ronaldo, aunque su presencia se limitó a cinco partidos, bordeando los 58 minutos por encuentro y siendo titular solo en tres ocasiones. El extécnico, Fernando Santos, lo utilizó en momentos puntuales, ya que la irrupción de Goncalo Ramos (anotó tres goles) le quitó espacio. De todos modos, el actual delantero de Al-Nassr de Arabia Saudita ha ejercido como líder desde el banco de suplentes y apoyando a sus compañeros.

Cristiano Ronaldo volverá a liderar a la selección de Portugal ante Liechtenstein. (REUTERS)

Ahora, la Federación Portuguesa de Fútbol dio a conocer a inicios de enero del 2023 que el español Roberto Martínez se hará cargo de la selección. Esto luego de que culminó su contrato con la selección de Bélgica, cuyo máximo logro fue posicionarla en el tercer lugar de la Copa del Mundo de Rusia 2018 tras derrotar a Inglaterra en partido definitorio.

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo habló sobre su momento más crítico en Manchester United y dejó una sugestiva frase

Por su parte, la selección de Liechtenstein es una de las más modestas de Europa. No por algo su posición en el último ránking FIFA indica que se encuentra en la casilla 198. En esa línea, tiene una impresionante racha negativa de 13 partidos perdidos de manera consecutiva. De hecho, para revisar su última victoria tenemos que remontarnos hasta el 7 de octubre del 2020, cuando se impuso por 2-1 a Luxemburgo en un amistoso internacional. En cuanto a su último triunfo en encuentro oficial, fue el 8 de setiembre de ese año por 2-0 contra San Marino por la UEFA Nations League.

Último enfrentamiento

La última vez que Portugal y Liechtenstein se enfrentaron fue el 12 de agosto del 2009 en un amistoso internacional que se disputó en el Estadio Rheinpark Stadion de Vaduz. En aquella ocasión, fue una goleada a favor de los ‘lusos’ con los tantos de Hugo Almeida (x2) y Raúl Meireles.

Portugal vs Liechtenstein: posibles alineaciones

Portugal: Rui Patricio; Ruben Dias, Danilo, Goncalo Inacio; Joao Cancelo, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Nuno Mendes; Bernardo Silva, Goncalo Ramos y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez

Te puede interesar: Selección peruana: el itinerario de la ‘bicolor’ con miras a los amistosos ante Alemania y Marruecos

Liechtenstein: Benjamin Buchel; Andreas Malin, Jens Hofer, Lars Traber; Aron Sele, Sandro Wieser, Seyhan Yildiz, Marco Wolfinger, Nicolas Hasler, Livio Meier y Philipp Gassner. DT: Rene Pauritsch

Horarios de Portugal vs Liechtenstein

- Perú / 14:45 horas

- México / 13:45 horas

- Colombia / 14:45 horas

- Ecuador / 14:45 horas

- Estados Unidos (Miami) / 14:45 horas

- Venezuela / 15:45 horas

- Bolivia / 15:45 horas

- Chile / 16:45 horas

- Paraguay / 16:45 horas

- Argentina / 16:45 horas

- Uruguay / 16:45 horas

- Brasil / 16:45 horas

- España / 20:45 horas

Canales para ver Portugal vs Liechtenstein

- Perú / Star+

- Argentina / Star+

- Bolivia / Star+

- Brasil / Star+

- Chile / Star+

- Colombia / Star+

- Ecuador / Star+

- México / Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Paraguay / Star+

- Uruguay / Star+

- Venezuela / Star+

- España / UEFA TV

- Estados Unidos / ViX