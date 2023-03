“Congreso podrido”: Gahela Cari lamenta que el pleno haya bloqueado que sea la primera legisladora trans del Perú

Gahela Cari: "Este Congreso de la República es transfóbico"

Tras la negativa del Pleno del Congreso de la República para que reemplace al parlamentario Roberto Sánchez en dicho cargo, la abogada y activista Gahela Cari Contreras lamentó que haya pesado el “temor” en este poder del estado de tener en sus filas a una mujer trans.

“No me sorprende. Este Congreso no ha hecho absolutamente nada por las personas trans. Solamente en lo que va del año hay más de diez mujeres trans asesinadas. ¿Qué ha hecho por estas personas? Nada, porque es un Congreso transfóbico”, afirmó la accesitaria a radio Exitosa.

Cuestionó que el actual Parlamento esté en contra de los derechos de las mujeres y se oponga a que estas decidan sobre su cuerpo.

Gahela Cari tenía la posibilidad de reemplazar como congresista a Roberto Sánchez.

“Está en contra de los derechos fundamentales, no ha hecho nada por la educación, no ha hecho nada por la salud, y que evidentemente no le importa aprobar normas para el reconocimiento de los derechos de las personas trans”, aseveró.

Reiteró que no le causa asombro la decisión del pleno legislativo de preferirr mantener en el cargo al también exministro Roberto Sánchez, quien viene siendo investigado por el intento de golpe de estado de Pedro Castillo, en diciembre de 2002.

“No me sorprende las decisiones, no espero nada de este Congreso podrido. Está cómodamente sentado, cobrando privilegios frente a tantas muertes. Están sentados ahí con las manos manchadas de sangre. Parece que vivieran en una realidad paralela”, acotó.

Roberto Sánchez se salvó de ser suspendido por el Pleno del Congreso y ser reemplazado por Gahela Cari. (Andina)

Discusión de fondo

La activista trans, además, aseguró que la “discusión de fondo” en este momento deben ser el más de medio centenar de muertes registradas durante los enfrentamientos entre civiles y uniformados en las protestas sociales.

“¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos estamos conduciendo? ¿Realmente el Perú vive en una democracia? Qué tipo de democracia puede permitir que una presidenta que es responsable de tantos asesinatos siga sentada en Palacio”, señaló.

“Qué tipo de democracia se puede permitir que un Congreso tan deslegitimado, que no ha hecho absolutamente nada significativo por la población, siga cobrando tantos miles de soles como si nada. A mí me queda claro que esta no es ni de cerca una democracia”, agregó.

Gahela Cari cuestionó al Congreso de la República por su actitud ante las muertes en las protesta sociales. (Europa Press)

Bloquearon su posibilidad

El último miércoles 23, Gahela Cari estuvo a punto de convertirse en la primera congresista trans del Perú, pero el Pleno del Congreso no aprobó la suspensión de Roberto Sánchez.

Este último, extitular de la cartera de Comercio Exterior y Turismo, quien es sindicado como coautor del fallido golpe de Castillo, se libró del desafuero con los votos en contra de Fuerza Popular y algunas abstenciones de Renovación Popular y Avanza País.

¿Quién es Gahela Cari?

Gahela Cari nació en Ica hace 30 años. Su madre es una líder campesina, oriunda de Ayacucho, que se salvó de las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Su padre se vio obligado a huir de Puno por amenazas terroristas.

Vivió y se educó en esa ciudad, al sur de Lima, hasta que terminó sus estudios de Derecho. Sin embargo, su universidad no le permitió acceder al grado de bachiller con su nombre social, sino que le obliga a usar el nombre que actualmente figura en su documento de identidad.