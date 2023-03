Cint Gutiérrez, hija de Tongo, responde a críticas por promocionar su música tras la muerte de su padre. | TikTok.

Hace unos días, Cint Gutiérrez utilizó su cuenta de Instagram para informarle a sus seguidores que en los próximos días se estrenará una de sus nuevas canciones, el cual estará dedicado enteramente a su padre fallecido, Tongo.

Este anuncio no fue bien recibido por los fans del cantante de cumbia, quienes empezaron a cuestionar a la joven cantante, pues señalaron que no era el momento indicado para que ella promocione su música, especialmente cuando su progenitor recién había muerto.

Las críticas que recientemente ha recibido no fueron de su agrado, por lo que realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de TikTok para explicar la razón por la que ha estado promocionando sus canciones luego de la muerte de Tongo.

De acuerdo a misma Cint Gutiérrez, el lanzamiento de sus temas ya se encontraban programados con meses de anticipación, pero lamentablemente coincidieron con el fallecimiento de su progenitor.

“Yo estoy haciendo este en vivo para aclarar a las personas que ya me conocen que esto no es algo reciente, sino que es un proyecto musical que se venía haciendo desde hace mucho, exactamente desde el 2020″, empezó diciendo.

Asimismo, la joven cantante le dijo a sus críticos que si buscan su nombre en diferentes plataformas musicales se darán cuenta de que ella viene haciendo música desde hace muchos años, por lo que no es que reciente el lanzamiento de su carrera artística.

“Pueden ver las 15 canciones de mi autoría que están en Spotify, los 10 videoclips de canciones propias que tengo publicado en YouTube, así como pueden ver en todas mis redes sociales que vengo trabajando con el perfil bajo, sin hacer escándalos, pero lo he venido trabajando”, precisó.

Cint Gutierrez. (Instagram)

Se dirige a sus detractores

En otro momento, Cint Gutiérrez indicó que el hecho de que muchas personas la critiquen la alienta a que ella siga adelante, pues sabe que hay un público que viene observando de cerca su trabajo.

“De cierta forma los que me critican me motivan muchísimo porque sé que provoco algo en ellos, así que eso me motiva más a ser trabajando, a seguir trabajando, porque finalmente yo creo que una persona no gana nada respondiendo los comentarios negativos”, añadió.

Asimismo, la cantante dejó en claro que ella no busca dar pena o la atención del público, por lo que nunca la verán llorar frente a cámaras por la muerte de su padre, y es que ella considera que es algo que lo tiene que hacer totalmente en privado.

“Yo realmente estoy muy agradecida con los mensajes de apoyo y solidaridad. Yo me considero una persona súper fuerte, de hecho soy una persona que ha trabajado desde muy pequeña y bueno esa una situación que he tenido que afrontar con la mayor madurez posible. Si yo me tengo que desahogar y llorar, lo haré en mi privacidad, no ante una cámara”, señaló.