Sporting Cristal reveló los resultados del parte médico de la lesión de Irven Ávila

El 'Cholito' estará seis semanas de baja para los 'celestes'.

Irven Ávila sufrió una lesión el pasado 19 de marzo en el enfrentamiento de Sporting Cristal ante Atlético Grau por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1. El delantero de 32 años se luxó el codo izquierdo tras una mala caída. El conjunto ‘celeste’, mediante un comunicado, confirmó el status de una de sus figuras.

“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Irven Ávila, lideradas por el Área Médica del club Sporting Cristal, se le ha diagnosticado luxación de codo izquierdo con desgarro del ligamento colateral interno. Pendiente de evolución”, se lee en el parte médico publicado por el conjunto ‘rimense’.

Después de confirmarse su lesión, el ‘Cholito’ se perderá el inicio de la Copa Libertadores (rival aún por conocerse) y algunos encuentros del torneo local. El tiempo estimado que estará fuera de las canchas será de seis semanas. Esta lesión llega en su mejor momento desde que regresó al Rímac. Se convirtió en el héroe de la clasificación en el torneo internacional y se había consolidado como uno de los capitanes del club.

Rendimiento de Irven Ávila en el 2023

El ‘Cholito’ arrancó de gran manera el año. Si bien es cierto, no fue uno de los titulares indiscutibles en el once de Tiago Nunes, consiguió hacerse un espacio a punta de su gran nivel. En la Liga 1, estuvo desde la partida en dos encuentros, que fueron ante Carlos A. Mannucci y ADT de Tarma.

En Copa Libertadores, Ávila sacó a relucir su mejor nivel. El exSport Huancayo fue fundamental en los partidos ante Nacional de Paraguay y Huracán, en donde convirtió tres goles en los cuatro compromisos en los que ingresó. Además, disputó 155 minutos de los 360 posibles.

Su primer gol en el campeonato peruano fue ante Atlético Grau, previo a su lesión. El atacante de 32 años aprovechó un centro de Jhilmar Lora desde el sector derecho para poner el empate momentáneo en el marcador.

Irven Ávila anotó el empate para el 1-1 en Sporting Cristal vs Atlético Grau.

Posible reemplazo de Irven Ávila

La baja del ‘Cholito’ representa un dolor de cabeza para el entrenador ‘celeste’ Tiago Nunes. El delantero de 32 años era el goleador del equipo en este inicio de temporada, marcando cuatro goles en ocho juegos. El estratega brasileño tienen tres opciones para ocupar el lugar de Ávila.

La primera opción es su compatriota Brenner Marlos. El atacante de 29 años recién convirtió su primer tanto con Sporting Cristal en el duelo ante Atlético Grau. Anteriormente, tuvo le anotó a Huracán en la vuelta de la fase 3 de Copa Libertadores, pero fue anulado por el VAR tras una falta previa de Yoshimar Yotún a Guillermo Benitez.

La segunda opción es Adrián Ugarriza, uno de los fichajes para esta campaña. El exCienciano del Cusco solamente ha disputado dos partidos en la Liga 1, pero no consiguió marcar ninguna anotación. El delantero de 26 años consiguió darle una asistencia a Alejandro Hohberg en el duelo ante Deportivo Garcilaso. En el torneo internacional no pudo disputar minuto alguno.

La última alternativa es Hohberg. Si bien su puesto natural es de extremo por izquierda, el ‘Enano’ es un futbolista polifuncional y puede jugar en cualquier posición del ataque. En lo que va de la temporada, el exAlianza Lima convirtió tres tantos en los seis compromisos que participó.

Próximo partido de Sporting Cristal

El conjunto ‘celeste’ se enfrentará a la Academia Cantolao el sábado 25 de marzo a las 16:00 horas por la fecha 1 de la Liga 1. El estadio del encuentro será el Alberto Gallardo. El ‘delfín’ viene de caer 2-1 ante Alianza Atlético de Sullana en el Melanio Coloma. Los goles fueron de Miguel Cornejo (58′) y Ángelo Pizzorno (83′) para los locales, mientras que Francisco Duclós (67′) marcó para el equipo visitante.