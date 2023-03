Raúl Romero sintió que muchos fans se ofendieron con ‘Esto es Habacilar’

Raúl Romero sorprendió al hablar nuevamente de ‘Esto es Habacilar’, programa en el que no aceptó participar y que fue sacado del aire. Aunque la expectativa sobre este nuevo proyecto fue grande, terminó siendo uno de los más criticados por no continuar con la esencia del original ‘Habacilar’ y, sobre todo, por no contar con la presencia del conductor principal.

El cantante y conductor de TV brindó una entrevista al programa de YouTube ‘La Lengua’, y se refirió a la producción de América TV, la cual fue conducida por Róger del Águila y Johanna San Miguel.

“Cuando sale este programa rarísimo de ‘Habacilar’, en el que no estaba yo, pero sí grandes amigos a los que aprecio y decidieron estar, la reacción de la gente fue de ofensas. La gente estaba ofendida, y las muestras de cariño fueron tantas que se formó en mí que algo tenía que hacer”, contó en el espacio digital.

Raúl Romero contó que tenía claro que no quería regresar a través de un formato similar al de ‘Habacilar’ o ‘R con R’, pues no lo veía prudente, ya que estos espacios habían quedado en el corazón de los peruanos. Sin embargo, explicó que la respuesta del público le hizo decidirse a aceptar la propuesta de ‘La Voz’.

Lo que cuenta el cantante, es que no estaba interesado en asumir un programa ni mucho menos pensar en el rating, su intención clara era solo divertirse. “La mochila no caería sobre mí, sino en otras personas”, dijo el cantante, quien señaló que estaba llevando su carrera de cantante y coach de ‘La Voz’ a la par, sin dejar que uno rebase al otro.

“El programa me sirvió para hablar de música. El formato te permite que puedas opinar qué te ha parecido la presentación del cantante. Era un disfrute”, indicó el artista de 62 años.

Raúl Romero critica a Esto es Habacilar.

Su crítica a ‘Esto es Habacilar’ en ‘Arriba Mi Gente’

Cabe recordar que no es la primera vez que Raúl Romero critica a ‘Esto es Habacilar’. Cuando promocionaron el espacio, el conductor de TV aclaró que él no conduciría el programa, pues se estaba especulando ello. Además, dijo que pese a que se le había hecho la propuesta, él decidió rechazarla porque estaba enfocado en su música.

“La verdad es que sí me molestó. En cierto modo, me asombró que se hiciera algo tan errado. El efecto es ‘voy a ver a Raúl’; es más, no creían que yo no iba a estar. La confianza en la gente es tanta en lo que la televisión les dice, que a ellos les parecía mentira, que una promoción en la que sale mi voz, no fuera a estar yo”, indicó en ‘Arriba Mi Gente’

“En mis redes decía: ‘Yo no voy a estar en ese programa’ y no se lo creían”, acotó.