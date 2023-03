Joven quemada por su expareja está en estado crítico y con pronóstico reservado: familiares acusan a venezolano

La noche del sábado, una joven de 18 años fue víctima de un cruel ataque, presuntamente, por parte de su expareja en el Centro de Lima. Sergio Tarache Parra, ciudadano venezolano, habría arrojado gasolina y prendido fuego a Katherine Gómez, en los alrededores de la Plaza Dos de Mayo, al no aceptar su decisión de concluir con su relación.

Te puede interesar: Todo sobre el caso de la joven quemada en Plaza Dos de Mayo que hace recordar al de Eyvi Ágreda

La joven, que viene siendo atendida en el Hospital Arzobispo Loayza, se encuentra en estado crítico y con pronóstico reservado, informó la Defensoría del Pueblo. “Logré ver a mi hija. Está en un estado denigrante. Nunca pensé ver así a mi hija. Su diagnóstico es reservado. Está en estado crítico, solamente nos queda esperar con los días que pasan”, declaró Cinthia Machare, madre de la víctima en América Noticias.

Sostuvo que los médicos no le han dado muchas esperanzas pues por la gravedad de sus heridas aún no puede ser sometida a las cirugías que requiere. “Está a la espera que pase el estado crítico, una vez que lo supere, es un proceso lento las cirugías, las reconstrucciones, lo que queda”, agregó.

Te puede interesar: Intento de feminicidio en el Centro de Lima: quemaron viva a una joven cerca de la plaza Dos de Mayo

La madre de Katherine señaló que su hija no tiene daño cerebral pero presenta dificultad para respirar, ya que es asmática y el humo del ataque la afectó. La joven tiene quemaduras de segundo y tercer grado en el 60% de su cuerpo.

Ataque en la Plaza Dos de Mayo. (Captura)

No tiene orden de captura

La madre de la joven cuestionó que el presunto agresor de su hija aún no tenga una orden de captura. En diálogo con América Noticias sostuvo que la Policía Nacional realizó un operativo pero hasta el momento no obtienen resultados. “Dijeron que estaba en una discoteca, hicieron un operativo, pero hasta el momento no han dado una orden de captura. No hay orden de detención, no hay nada en contra del señor. Nos han dicho que está en trámite el orden de captura, que tenemos que esperar que termine el trámite para poder solicitar la medida”, agregó.

Te puede interesar: Intento de feminicidio en San Isidro: hermana de mujer acuchillada exige cárcel para agresor

Por su parte, la tía de Katherine pidió que Sergio Tarache Parra sea incluido en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior a fin de ser ubicado con mayor celeridad. “Lo que nosotros básicamente queremos pedir es que este sujeto entre a la lista de los más buscados. Necesitamos que se intensifique la búsqueda de este tipo”, declaró a Latina TV.

Sostuvo que este sujeto es peligroso por lo que debe ser ubicado en el menor tiempo posible ya que podría lastimar a otras personas. “Eso es lo que queremos evitar”, puntualizó.

En tanto, el caso viene siendo investigado por la Sexta Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima, que abrió investigación por el presunto delito de tentativo de feminicidio en agravio de la joven.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo informó que la Fiscalía comunicó a Migraciones sobre la identificación del presunto agresor y se procedió a solicitar la PNP derivar el caso a la División de Homicidios. “Solicitamos realizar proceso de forma urgente y continuar para hallar a responsable”, señaló la entidad a través de sus redes sociales.