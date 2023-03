Real Madrid vs Barcelona EN VIVO AHORA 1-1: canal para ver en Perú clásico por LaLiga Santander

Real Madrid vs Barcelona EN VIVO HOY: dónde y cómo ver clásico por LaLiga Santander 2023.

Real Madrid vs Barcelona EN VIVO. Hoy domingo 19 de marzo se lleva a cabo el clásico del fútbol español en el Estadio Camp Nou. Todo esto por la jornada 26 de LaLiga Santander. Chocan los dos primeros de la tabla de posiciones. Revisa por dónde ver este partidazo.

Incidencias

¡Ya se juega la segunda parte!

¡Final del primer tiempo!

MIN 45: ¡GOOOOOL de Barcelona! Empató S. Roberto con gran definición desde el corazón del área ‘merengue’.

El mediocampista realizó una gran definición para empate ante los 'merengues' en Camp Nou. (Video: ESPN).

MIN 09: ¡Autogol de Barcelona! Araújo anotó en propia puerta tras centro de Vinicius. Real Madrid gana 1-0 de visita.

Tras centro de Vinicius, el defensa uruguayo marcó en propia puerta por LaLiga Santander. (Video: ESPN).

¡Arrancó el partido!

Alineaciones confirmadas

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho; Kroos, Camavinga, Modric, Valverde; Vinicius, Benzema.

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Christensen, Araújo, Balde; Busquets, S. Roberto, De Jong, Gavi; Raphinha, Lewandowski.

Previa

Escuadras se ven las caras dos semanas después del choque por Copa del Rey (ida), donde los de Xavi Hernández se impusieron 1-0 gracias a un autogol de Militao en el Estadio Santiago Bernabéu. Aquel día, los ‘cules’, sin Pedri ni Robert Lewandowski, realizaron un planteamiento defensivo que no permitió el juego vertical de los locales.

Pero ahora la historia pinta diferente, pues Barcelona (1°) tiene la gran chance de sacar 12 puntos de ventaja a Real Madrid si se impone ante su gente. De hecho, consideran que el rival de turno tiene la presión en la previa, de acuerdo a las declaraciones del técnico. Hay mucho en juego.

Con autogol de Militao, el equipo de Xavi Hernández ganó el primer partido de las semifinales de Copa del Rey 2023. (Video: ESPN).

Uno de los que más rindió en el último clásico fue Ronald Araújo. El uruguayo le cortó todas las acciones a Vinicius. “Es muy fuerte físicamente y sabe por dónde va a salir el contrario. Le gusta defender y es líder. Gana los duelos agresivos. Es un defensa de talla mundial. Actualmente es uno de los mejores del mundo”, lo elogió Xavi Hernández.

“A mí me gustaría mucho más la posición. Yo sufro cuando mi equipo no tiene el balón. Pero nos estamos defendiendo bien, y eso me hace sentir orgulloso”, señaló el también exjugador de Barcelona y campeón Mundial con la selección de España (2010).

Lista de convocados de Barcelona para recibir a Real Madrid.

Al frente estará un equipo que viene de clasificar a cuartos de final de Champions League tras eliminar a Liverpool (ganó con un global 6-2). Los ‘blancos’ van con lo mejor de su plantilla al Camp Nou en busca de acortar diferencia con su clásico rival. Karim Benzema, que era duda, pilotará el ataque visitante.

“Tenemos que ser protagonistas de un partido importante. Se puede ganar si tú eres capaz de sacar lo mejor en todo aspecto: individual, colectivo, defensivo y ofensivo”, analizó Carlo Ancelotti en conferencia de prensa.

“Es muy difícil saber qué partido hará Barcelona. Cada choque tiene su historia. Ellos se han defendido en la Copa del Rey, pero todo depende de cómo se dé el encuentro. Nosotros jugaremos ofensivo, pero sin riesgos”, sostuvo.

Sobre la gran marca que Ronald Araújo sobre Vinicius, respondió: “Ha tenido dificultad. Pero Vinicius es Vinicus. Su movilidad siempre le puede ayudar. Estoy pensando ponerlo a la derecha (señaló con sarcasmo)”, cerró el entrenador italiano.

Convocados de Real Madrid para duelo ante Barcelona.

Real Madrid vs Barcelona: horario y dónde ver clásico en Perú

El encuentro arrancará a las 15:00 horas de nuestro país. Mientras que la transmisión estará a cargo de ESPN y Star+. Pero también puedes seguir el minuto a minuto de Infobae a través de su sección de Deportes. No te lo pierdas.

Horarios de Real Madrid vs Barcelona

- México / 14:00 horas

- Colombia / 15:00 horas

- Ecuador / 15:00 horas

- Bolivia / 16:00 horas

- Venezuela / 16:00 horas

- Paraguay / 17:00 horas

- Uruguay / 17:00 horas

- Chile / 17:00 horas

- Argentina / 17:00 horas

- Brasil / 17:00 horas

- España / 21:00 horas

Canales para ver Real Madrid vs Barcelona

- Argentina / ESPN y Star+

- Bolivia / ESPN y Star+

- Brasil / GUIGO, Claro, ESPN y Star+

- Chile / ESPN y Star+

- Colombia / ESPN y Star+

- Ecuador / ESPN y Star+

- México / Sky HD.

- Paraguay / ESPN y Star+

- España / Movistar+ y Movistar Laliga

- Estados Unidos / ESPN

- Uruguay / ESPN y Star+

- Venezuela / ESPN y Star+