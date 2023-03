“La calidad de vida podría verse afectada”: los estragos del ciclón Yaku y un posible Niño Costero en la economía familiar

Precios de la canasta básica familiar podrían continuar incrementándose con la posible llegada del Niño Costero. (Agencia Andina)

Este jueves, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) anunció que Perú ha ingresado a un estado de alerta ante la posible llegada del Niño Costero. Actualmente, el paso de Yaku y las inundaciones que ha generado por las fuertes precipitaciones ha impactado negativamente en el precio de los alimentos. El incremento del costo de los productos de la canasta básica se encuentra en alza, pero podría seguir creciendo con la aparición de El Niño en el país.

Te puede interesar: Niño Costero: qué es y por qué sería igual de catastrófico que el ciclón Yaku

“Sí, es posible que exista un incremento de precios en el mercado, pero va a ser en zonas muy específicas y no en todo el país, como lo que hemos estado pasando por la crisis económica internacional del año pasado. Vamos a ver que las zonas en las que se pueden haber bloqueado las carreteras o el transporte se incremente el precio de algunos productos”, señaló Silvana Huanqui, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Pacífico.

Para la economista y exasesora del MEF, el aumento de precios en estos productos también podría verse reflejado en la inflación, pues esta toma en cuenta toda la canasta de forma ponderada. Aseguró que esta afectación no se dará en todos los productos.

“Si se toma el índice de precio de Lima Metropolitana se puede haber visto afectada por la entrada de esos productos, definitivamente se va a haber una mayor inflación. Sin embargo, si se toma el IPC nacional, habría que ver cómo pesan esos productos en esas regiones donde sube el precio, porque hay otras regiones donde no se ha visto afectado los precios. Es bastante relativo de que va a haber un incremento de precios. Sí aumentará, pero en algunos productos y en algunas zonas geográficas”, recalcó.

La docente de la Universidad del Pacífico recordó que en la zona norte del país se producen alimentos de primera necesidad. Por ejemplo, Lambayeque, una de las regiones más golpeadas por el ciclón Yaku, es productor de arroz. De igual manera, Piura tiene una gran producción de frutas y vegetales, por lo que se debe evaluar de qué forma el transporte en esta zona podría verse afectado.

La mayor cantidad de lluvias observadas en estos días en el norte del país tendrían un impacto en los precios de algunos alimentos.

“El hecho de que el transporte en general se vea afectado por las consecuencias de estos fenómenos y no se pueda repartir como siempre los productos, genera que se eleve fuertemente su costo y esto es traducido en el precio final de estos alimentos”, explicó.

“Por ejemplo, si estamos hablando de que se vea afectada la Carretera Central, entonces todos los productos de la sierra no van a entrar a Lima y ahí nos vamos a ver muy perjudicados por una gran cantidad de productos que no van a poder entrar a la capital. Y los pocos productos que ingresen, van a entrar con un precio sumamente alto”, añadió.

Te puede interesar: Después de ciclón Yaku, un posible Niño Costero afectaría el 16.7% del PBI y al 20% del empleo formal

La experta también enfatizó que esta situación afecta a los productos que salen de Lima hacia el resto de regiones. Uno de estos casos son los alimentos de empresas como Backus que tiene su sede central en la capital y despacha cervezas y bebidas alcohólicas a nivel nacional. En una situación en la que este tráfico de productos se vea perjudicado, los precios de estos productos también podrían incrementar.

Impacto en la economía familiar

Según explicó Huanqui, un probable incremento de precios podría impactar directamente en la economía de los hogares peruanos. Sobre todo, en familias de menos recursos y población vulnerable, pues estos suelen enfocar sus ingresos en el rubro de alimentación que va a estar fuertemente golpeado por la crisis climática. “Estamos hablando de la canasta básica, específicamente la canasta alimentaria, que es prácticamente lo que define la línea de pobreza. Entonces, vamos a ver que esta población podría que la calidad de vida podría verse afectada. No solo la alimentación de los hijos, sino de toda la familia”, aseveró.

Pese a huaicos, mercados intentan abastecerse con los alimentos de la canasta básica familiar. (Andina)

“Es muy importante considerar que hay un grupo poblacional que tienen menos recursos y que destinan gran parte sus ingresos a esos productos que ahora van a ser más caros. Y el hecho de que sea más caros incrementa la imposibilidad de poder mantener ese consumo, por ende, tiende a reducirse la canasta de consumo y es ahí donde viene la reducción de la calidad de vida. En este caso, si estamos reduciendo la alimentación, es un poco más grave”, acotó.

Ante ello, la economista resaltó que una buena capacidad de reacción de las autoridades podrían reducir los impactos de estos fenómenos climatológicos. Sin embargo, los gobiernos regionales y locales aún no llegan a manejar adecuadamente sus respuestas a este tipo de desastres. La miembro de UP recordó que ciertas regiones del país aún tienen rezagos de desastres naturales registrados en años anteriores y que aún no puede ser reconstruido.

Te puede interesar: Comisión de El Niño costero solicitará investigar el retraso de obras contra los huaicos en Lima y el norte del país

“Hay que prestar un poco más de atención a la parte de reactiva. La infraestructura puede ser de rehabilitación, de emergencia. Entiendo que se han establecido nuevas normas para que fluya más rápido el proyecto de inversiones. Esto es fundamental para reestablecer o intentar reestablecer lo que ahorita está generando altos costos en transporte”, mencionó.

Por otro lado, Huanqui indicó que este fenómeno suele repetirse cada cierta cantidad de tiempo, por lo que se pueden tomar medidas para prevenir su impacto en la sociedad. “En todos los proyectos de inversión que se han hecho tienen que tratar de estar incluidos en la programación multianual, pero son proyectos grandes, por lo que es más complicado que se puedan llevar a cabo, pero habría que darle un poco más de prioridad”, dijo.

La docente explicó que el país ya cuenta con un programa presupuestal para la prevención y atención de emergencias que busca generar una estrategia de reacción ante todo tipo de desastres naturales y otro tipo de fenómenos. “Es ahí donde deberían entrar esos proyectos, pero este programa presupuestal o la política de prevención de desastres hasta el momento no ha dado mucho resultado”, afirmó.

El ciclón Yaku despierta alerta por huaicos y fuertes lluvias en el Perú. (Andina)

Reemplazo de alimentos

Debido al alza de precios de productos fundamentales en la canasta familiar, y ante un posible riesgo de continuar con este incremento, Silvana Huanqui señaló que se debe evaluar qué productor podrían sufrir un excesivo aumento de precios y de qué forma pueden ser sustituidos sin que se perjudique los valores nutricionales.

“Si hablamos de que puede elevarse el precio del pollo, entonces tratemos de buscar alternativas como el pescado que puede ser un poco más accesible. Si se ve afectado el precio de la papa, entonces habrá que buscar otro tubérculo para reemplazar y mantener la dieta equilibrada sin tener que quebrarse todos los costos”, informó.

Asimismo, resaltó que esta alza de precios es temporal, pues solo permanecería en el mercado hasta que se restablezcan todas las rutas de transporte o se pueda rehabilitar toda la infraestructura que se ha visto afectada. Por ello, se pueden dejar de lado algunos productos de mayor precio para priorizar el gasto en la canasta alimentaria, ya que se trata de medidas temporales.

“De todas formas, tenemos que tener mapeadas cuáles son los productos que están subiendo de precio y que podrían subir de precio con el fenómeno de El Niño y buscar las alternativas de reemplazo”, finalizó.