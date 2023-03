Flavia Laos y sus condiciones para hacer un trío sexual: “Nadie de Perú”

Las condiciones de Flavia Laos para aceptar un trío sexual. Twitch/@aguspupich.

Flavia Laos, Kiara Trigoso y Agustina Pupich se juntaron para realizar una transmisión en vivo en el canal de Twitch de la modelo argentina. Durante la íntima velada, las influencers conversaron sobre diversos temas de índole sexual y amoroso. La peruana fue consultada sobre si aceptaría un trío sexual, a lo que ella respondió que sí.

Te puede interesar: Flavia Laos reveló cómo ingresó a ‘Too Hot To Handle’ de Netflix: “Te mienten, no era un contrato real”

Según la cantante nacional, ella estaría dispuesta a realizar un trío en el futuro, siempre y cuando la tercera persona elegida -aquella que no es su pareja sentimental, Austin Palao-no forme parte de su círculo de amigos o conocidos.

“Yo creo que en algún momento podría ser, pero si no conozco a la persona, a la tercera persona. Tendría que ser una persona random, nadie de Perú o de Lima, nadie que conozca”, explicó la actriz de 25 años.

Flavia Laos sorprendió a sus seguidores con picantes confesiones.

Flavia Laos dejó el tema de lado y continuó con la dinámica de preguntas y respuestas. Sin embargo, momentos más tarde, le preguntaron si aceptaría que Austin Palao forme parte del acto sexual.

Te puede interesar: Seb Melrose y Kayla Richart, actores de ‘Too Hot to Handle’, contaron cómo entraron al reality y la impresión que les dio Flavia Laos

“No me gustaría ver a mi novio cogie*** a una huev***. Si es un hombre más, fácil porque yo no sufro, sufre él. (¿No te gustaría ver a Austin chapándose a otro?) ¡No, Austin no se va a chapar a un hombre! Me la bajaría. La interacción no es con él, es conmigo”, indicó entre risas.

Más confesiones de Flavia Laos

Durante la transmisión en vivo de Twitch, Flavia Laos confesó que la persona con más edad con la que ha estado, en el ámbito sexual y amoroso, ha sido un hombre de 29 años. Ella tenía 19 para ese entonces. No indicó de quién se trataba.

Te puede interesar: iOA, el youtuber que gastó más de 100 mil dólares por su amor a Rosalía: “Nunca pensé que sería tan costoso”

Además, la intérprete de “Ahora me llamas” reveló que no se considera una persona tóxica. “Me importa poco. Si quieren hacerme daño o algo, no me importa. Así uno ve si te quieren o no, de verdad. Soy cero tóxica”, sostuvo.

Laos aseguró también que jamás le ha sido infiel a sus anteriores parejas. “Si yo estoy con alguien es para darle mi 100%. Si no lo aprovechan es su problema”.

Flavia Laos hace un alto con los arreglos estéticos. Instagram

Flavia Laos en Netflix

Los usuarios pueden ver la participación de Flavia Laos en ‘Too Hot To Handle’, reality show de Netflix. La peruana aparece desde el capítulo cuatro de la cuarta temporada, siendo presentada como una exótica modelo latina que está dispuesta a conquistar a todos los chicos de la paradisíaca isla del Caribe.

Flavia Laos llegó a 'Too Hot To Handle' como la nueva tenación de la isla.

En una entrevista con el canal de Youtube República Z, nuestra compatriota contó cómo fue que le llegó la oportunidad de trabajar para el gigante de streaming. Según dijo, un cazatalentos de Netflix le mandó un mensaje a su cuenta de Instagram para que realizara un casting.

“Me dijeron que les mande estas preguntas en un video y yo decía ‘¿dónde terminara este video? ¿en una página de adultos? Son como caza talentos con perfiles falsos, no te inspira nada de confianza y no te dicen que es para tal reality. No te lo dicen hasta que compras tu pasaje y llegas a la isla. Sí me asusté, pero no tenía nada que perder”, dijo para el asombro de los entrevistadores.