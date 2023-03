Flavia Laos niega que su relación con Austin Palao esté en crisis: “Todo me lo expresa en privado”

Flavia Laos niega que su relación con Austin Palao esté en crisis | Magaly TV: La Firme

Las cámaras de Magaly TV: La Firme captaron a Flavia Laos y Austin Palao distantes en una fiesta durante el fin de semana. El chico reality se lució al lado de una jovencita con la que conversaba durante la noche, mientras que la influencer no fue vista.

Sin embargo, Flavia Laos aclaró que estuvo en el mismo box, pero en otro lado donde las cámaras no la pudieron captar. Ante ello, señaló que cuando sale de fiesta o a lugares con más amigos con su pareja, suelen mantener su distancia y aprovechar cada uno sus espacios, con lo que negó que tengan algún tipo de crisis de pareja.

Por otro lado, Magaly Medina le recordó la vez que le consultaron a Austin Palao sobre cuán importante era Flavia para él y se tardó en responder. La influencer lo defendió y aseguró que su pareja es una persona tímida para expresar sus sentimientos y prefiere hacerlo fuera de cámaras.

“Él no expresa sus sentimientos, todo me lo dice en privado. (Otras parejas) Me han dicho mil veces te amo, te quiero, eres la mejor, pero al final las palabras se quedan ahí, él me lo demuestra con hechos”, expresó la también cantante.

Flavia Laos niega que su relación esté en crisis.

Magaly Medina cuestionó que, diciendo que es una persona enamorada, al chico reality no le salgan palabras de amor para su pareja. Además, remarcó que esta actitud también muestra sinceridad por parte de Austin Palao. “Yo creo que el no te está ilusionando porque ustedes tienen dos caminos que transcurren paralelos, pero cada uno tiene planes y ambiciones”, señaló Medina.

Magaly Medina los había criticado antes

A fines de febrero, la pareja se presentó en ‘Mande quien Mande’ y fueron sometidos a una serie de preguntas sobre su relación. Una de ellas fue sobre la decisión que tomarían en caso uno de los dos tenga que migrar al extranjero para cumplir sus metas.

Ante ello, los dos señalaron que preferirían terminar la relación por lo sano si es que sus caminos no siguen juntos. Frente a esta situación, Magaly Medina señaló que no ve enamorada a esta pareja y que solo estarían pasando el rato, pero no piensan en un futuro juntos.

“Están viviendo su momento, pero un amor grande, del uno por el otro, no se tienen. No piensan como una pareja, sino como dos individuos independientes, cada uno con sus propios sueños. Esa pregunta [si terminarían la relación por irse a vivir al extranjero] fue determinante. Ambos dijeron que se irían solos, privilegiarían su trabajo y su carrera por encima de su relación. Ahí te das cuenta de que ellos están pasando el rato bien, pero que a futuro no piensan nada juntos”, expresó la conductora en su programa.