Natalia Lafourcade en Perú: fecha, hora y venta de entradas para el concierto de la mexicana

Natalia Lafourcade regresa a Lima.

Después de una larga espera, Natalia Lafourcade finalmente confirmó que regresa a nuestro país para presentar lo mejor de su repertorio y todo el universo creativo de su reciente álbum ‘De todas las flores’. Con esta producción y despues de 4 álbumes recorriendo el folclore de Latinoamérica, Natalia vuelve al terreno de lo personal para cosechar su primer álbum completamente inédito en 7 años.

“Me entretuve mucho visitando un montón de géneros y compositores bellísimos. Y luego sentí una llamada interna. En medio de la pandemia, me di cuenta de que me estaba escondiendo, lo que me hizo reflexionar y entender que tenía que romper el hielo y volver al estudio de grabación”, conto Natalia Lafourcade sobre su disco ‘De todas las flores’.

Para realizar este proyecto, Natalia se internó en un viaje personal desde su casa en Veracruz, y durante 3 años de composición fue madurando las 12 canciones que hoy componen el nuevo disco.

¿Cuando es el concierto de Natalia Lafourcade?

Natalia Lafourcade regresa a Perú para presentar un único concierto el próximo 20 de agosto en el Arena 1 de San Miguel.

¿Cuándo inicia la preventa para el concierto de Natalia Lafourcade?

La preventa inicia el miércoles 15 de marzo desde el mediodía, a través de la web Joinnus.

La artista sintió la necesidad de crear nueva música en medio de la pandemia y para ello encontró la inspiración en su casa de Veracruz, situada en medio de la selva (Foto: Infobae México)

Sobre ‘De todas las flores’

Este álbum demuestra el nivel de creatividad de Natalia Lafourcade, mostrando la pureza y naturalidad que la caracteriza, así como también su camaleónica habilidad en explorar nuevos géneros musicales desde el jazz, bossa nova hasta el bolero, con letras en las que predomina temas sobre la vida, la muerte, el amor, el desamor, inclusión, feminidad, el misticismo y la sanación.

A lo largo de su carrera, la cantante ha recibido 28 nominaciones a los Latin Grammys, ganando 15 de ellas, siendo el último por la categoría a Mejor Video Musical Versión Larga con “Hasta La Raíz, El Documental”. Además, recibió también 8 nominaciones a los Grammy Awards, de las cuales ganó 3, recibiendo el premio por Mejor Álbum Regional Mexicano con “Un Canto Por México: El Musical”.

Otro de los momentos que ha marcado la carrera musical de la cantante fue cuando en 2018 se presentó en los premios Oscar para cantar el single principal de la película mexicana “Coco”, elegida ese año por la Academia como Mejor Canción Original.