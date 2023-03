Ducelia Echevarría se divirtió con tres chicos en una misma noche tras separarse de Piero Arenas. | Amor y Fuego.

‘Amor y Fuego’ emitió el supuesto ampay que le realizó a Ducelia Echevarría, quien hace una semana se mostraba sumamente enamorada del joven competidor de ‘Esto es Guerra’, Piero Arenas. Sin embargo, este romance llegó a su fin de manera intempestiva.

Ante el anuncio de la emisión de dichas imágenes, la chica reality se adelantó y señaló que ya no estaba al lado del competidor, sorprendiendo a más de uno. Además, dio a entender que la relación llegó a su fin debido a que ella tenía otras prioridades.

“A veces la falta de comunicación influye un poco, yo tengo 30 y él tiene 21, entonces está como que yo tengo mis prioridades y jamás voy a bajar mis prioridades por él. Me entiendes. Yo estoy segura de lo que quiero, soy y lo que quiero”, dijo Ducelia Echevarría.

Luego de dichas declaraciones y tras dejar en claro que se encuentra totalmente soltera, ‘Amor y Fuego’ decidió poner al aire las imágenes para mostrar como se divertía la rubia ahora que ya no tiene ninguna responsabilidad afectiva.

Según se puede ver en el video, Ducelia Echevarría llega a una discoteca ubicada en el distrito de San Miguel. En este lugar, la modelo se encuentra con un joven y empieza a bailar muy cerca de esta persona.

En otro momento, la integrante de ‘Esto es Guerra’ encuentra a otro hombre y se acerca a él para también compartir, además se ponen bastante cercanos mientras cantan un tema de Salserín.

Finalmente, la modelo decide bailar con otro sujeto y se ponen bastante cariñosos, donde se ven abrazos y besos en el cuello. Además, la chica reality es cargada por este último, pero al final se va a conversar con el primer chico con el que se la vio.

Ducelia Echevarría incómoda por ser grabada con Piero Arenas. (Captura)

Solo eran amigos

Ducelia Echevarría se mostró sorprendida al saber que ‘Amor y Fuego’ tenía un ampay sobre ella cuando supuestamente tenía una relación con Piero Arenas. La modelo primero aclaró que estaba soltero para luego retar a que saquen un beso suyo con otro hombre.

“Me causó curiosidad que hayan imágenes porque todos los que estábamos en el grupo éramos conocidos, es raro que alguien vaya a sacar las imágenes. El baile que hice yo con mi amigo, lo subí a redes, pero la gente quiere dar a entender y quiere buscar la sin razón”, enfatizó.

Asimismo, dejó en claro que no tenía nada malo de que ella salga y se divierta. “He salido con el chico que salgo en el ampay con el que “supuestamente hay un beso” que no lo hay y que si lo hay que lo demuestren (...) Qué de malo tiene que salga y me divierta, y si hay un beso a ver que lo saquen, les reto a que lo saquen”, agregó.