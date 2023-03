Lunahuaná, el refugio turístico favorito de los limeños aún en tiempo de crisis

Lunahuaná se han convertido en una opción turística para alejarse de los problemas

Cuando llega el verano, generalmente lo primero que se viene a la cabeza para una escapada es la playa. Por estos días, el litoral luce atiborrado de personas y los alojamientos tienen precios de temporada alta. Sin embargo, Lima ofrece otros atractivos turísticos para relajarse, ya sea en pareja o en familia.

Te puede interesar: ¿Dónde ir en Semana Santa cerca a Lima?

Lunahuaná es un destino a tres horas de Lima que tiene de todo: buen clima, buena comida y deportes de aventura, gracias a que por allí discurre el río que lleva el mismo nombre. Este distrito ubicado en Cañete es un punto obligado para un fin de semana de desconexión, con los atributos de ser un destino cercano y con precios competitivos.

Su oferta es completa. Por el lado de la gastronomía destacan los camarones que sirven de insumo para tradicionales platillos. Aunque cuando están en veda, una excelente opción es la legendaria sopa seca. Por el lado de la aventura, en la ciudad encuentras tours y actividades, desde rapel, canotaje y cuatrimotos.

Canotaje en Lunahuaná

Asimismo, tiene una oferta hotelera variada. Existen hoteles de varios precios y con distintos servicios y comodidades. Dentro de este abanico, en la localidad de Catapalla se encuentra La Confianza Hotel. Con sus acogedoras cabañas, ingresó al ranking de los hoteles inusuales más populares del mundo en el premio “Best of the Best” de los Travelers Choice 2022 de TripAdvisor.

Te puede interesar: Gritos y lamentos de los familiares durante rescate de los cuerpos de soldados ahogados en el río Ilave

Como todos los destinos turísticos, sufrieron un revés con la pandemia. Aunque Caleb Oviedo, administrador del hotel, explica que Lunahuaná fue uno de los lugares cercanos a Lima que se reactivó principalmente porque la gente evitaba tomar aviones. Después de la pandemia, también se convirtió en un lugar visitado por su fácil acceso. “Adicionalmente que la gente que estuvo confinada durante la pandemia, lo que buscaba realmente era salir de sus casas, respirar, y se valoró mucho más el tema de la naturaleza. Adicionalmente, la parte de medidas sanitarias en los hospedajes tomó muchísimo valor”, asegura.

Otro freno que sufrió el turismo en las últimas semanas está relacionado con las movilizaciones sociales en distintos puntos del país. Al respecto, Oviedo señala que ocurrió algo similar que con la pandemia en el valle. Al ser un lugar cercano a Lima, y estar en una ruta corta donde no hay protestas, tuvieron incluso mayor ocupación esos días.

“Más gente acude a lugares cercanos donde quieres tomarte unos días, unas vacaciones, una pausa, y lugares cercanos donde supieras que había la posibilidad y no había ningún problema. Entonces, eso también creo que, en cierta manera, no nos afectó tanto y más bien, nos ayudó”, explica.

Más de una docena de cocineras con las encargadas de cocinar la ‘Sopa Chola más grande del mundo’. (Agotul Lunahuaná)

Turismo sin riesgos

Contrario a lo que mucha gente pueda pensar, las lluvias y la activación de quebradas en la sierra no representa un factor negativo para el turismo del Lunahuaná. Normalmente, todo lo que se origina a raíz de las lluvias, suele suceder en las partes altas de la sierra de Lima, y no sucede en la parte del valle.

Te puede interesar: Colegio Médico pide al TC dictar a favor de la píldora del día siguiente

Oviedo indica que las quebradas que pueden activarse en la zona, normalmente ya están señalizadas y tienen el cauce delimitado, entonces desembocan en el río. Igual siempre podría haber algún suceso anormal, pero no es lo habitual, no pasa y no ha pasado durante muchísimos años.

Resalta que el clima en Lunahuaná es realmente fabuloso, ya que hay sol todo el año. En las épocas de lluvia por momentos se puede llegar a nublar, pero igual el clima es bastante cálido.

Una muestra de la acogida de la zona es que en La Confianza todos los fines de semana la ocupación está al 100%, mientras que en días de semana trabajan a un 40% o 50%.

Lunahuaná se han convertido en una opción turística para alejarse de los problemas

Respeto a la naturaleza

Un factor común que tienen la mayoría de los hospedajes de Lunahuaná es que siempre han buscado respetar la naturaleza. “No somos un típico bloque de cemento, de varios pisos. El cliente quiere espacios naturales, donde respiras y convives con la naturaleza”.

En el caso de La Confianza, cuenta con un mix de calidad de servicio, respeto a la naturaleza y es un espacio donde en cada rincón encuentras una obra de arte. La estructura data de 1908 cuando era una bodega de pisco. Luego de años abandonados, en el 2008 se recuperó para dar paso a un hotel. Actualmente, cuenta con 16 alojamientos, entre habitaciones y cabañas.

Recientemente, han buscado darle un valor agregado a la experiencia. Hace unos días estuvo el famoso cuentacuentos francés François Vallaeys, mostrando su arte a los huéspedes alrededor de la fogata. Se confirmó que también estará el sábado 25 de marzo contando sus mejores cuentos.