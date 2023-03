Pedro Castillo: qué pasará con el expresidente ahora que tiene dos prisiones preventivas en su contra

La situación legal del expresidente Pedro Castillo se complica con la orden judicial de una nueva prisión preventiva.

Pedro Castillo se convirtió en el segundo presidente de la república del Perú en tener dos prisiones preventivas en paralelo. El primero fue el investigado exmandatario Alejandro Toledo, quien podría ser extraditado en los próximos meses.

Este hecho despertó la curiosidad en la población por saber qué pasara ahora con el expresidente Castillo con esta segunda prisión preventiva por 36 meses que le dictó este jueves 9 de marzo el juez Juan Carlos Checkley.

La decisión del magistrado se da en medio de otra prisión preventiva, pero por 18 meses, que viene cumpliendo el esposo de Lilia Paredes en el penal Barbadillo de Ate-Vitarte, por los presuntos delitos de presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública, debido al intento de golpe de estado del 7 de diciembre de 2022.

Pedro Castillo fue vacado por el Congreso de la República el 7 de diciembre de 2022, tras su intento de golpe de estado.

El abogado penalista Julio César Espinoza explicó que no se añade los 36 meses a los 18 de prisión preventiva que viene cumpliendo Castillo, sino que estas medidas “corren de manera paralela”.

“Son dos casos diferentes y es precisamente lo que el juez hoy día ha indicado. Son dos medidas independientes, de casos específicos, distintos, que tienen presupuestos diferentes y por esa misma razón, por ser casos distintos, rechaza el argumento de la defensa cuando le dice que si ya tiene una prisión preventiva, no hay razón para que tenga una segunda medida”, afirmó Espinoza a RPP Noticias.

El letrado también remarcó que es jurídicamente dable que se le dicte dos prisiones preventivas a un investigado, pues se trata de diferentes casos, siendo que cada uno de estos tiene su propio proceso.

En el Penal de Barbadillo está recluidos el expresidente Pedro Castillo, además de Alberto Fujimori.

“El juez ha explicado, y a mi criterio, con suficiente razón, que no hay ningún impedimento legal para que una persona que tiene ya una prisión preventiva, porque se valora riesgos de fuga o de obstrucción en un caso específico, tenga otra medida similar, ya que el riesgo se genera en otro proceso por hechos distintos y en tiempos diferentes. Eso ha ocurrido decenas de veces”, afirmó.

En ese sentido, Espinoza recordó el caso de Vladimiro Montesinos, exasesor de Alberto Fujimori, quien durante la etapa de investigación “tuvo de cerca de 20 prisiones preventivas paralelas”.

“Entonces, el sistema permite perfectamente que esto suceda y ocurra, modulando obviamente con razonabilidad los criterios para establecer el plazo correspondiente. En este caso, son plazos diferentes”, señaló.

Por este mismo caso contra Pedro Castillo, al exministro Juan Silva también se le impuso prisión preventiva por 36 meses. (Andina)

¿Cuánto tiempo estará Pedro Castillo en prisión?

El abogado precisó que el expresidente Castillo ya cumplió tres meses de la prisión preventiva de 18 meses por el intento de golpe de Estado y que con esta nueva de 36 meses le quedaría por cumplir 33 meses más.

“El señor Castillo estará 33 meses más, entonces son 18 meses para añadir, son 36 en total, de los cuales tres se han corrido ya. ¿En ese tiempo se puede llegar al juicio oral? Es probable”, manifestó.

Carlos Caro, también abogado penalista, coincidió con lo indicado por Espinoza que la prisión preventiva dictada por el juez Checkley “corre en paralelo, es decir no se suma a los 18 meses de prisión preventiva” que cumple actualmente Castillo.

El abogado Eduardo Pachas lidera la defensa legal de expresidente Pedro Castillo.

Apeló fallo

Al finalizar la audiencia, la defensa legal de Castillo, a cargo de Eduardo Pachas, apeló el fallo judicial. El expresidente insistió en que se encontraba “secuestrado”.

“Niego rotunda y categóricamente que soy autor y formo parte de una red criminal, el único delito que he cometido es servir a mi país como presidente de la República”, dijo.

Añadió: “Voy a llegar a 100 días de estar secuestrado injustamente, no he cometido ningún delito señor juez. Tengo la conciencia limpia, no me robé un centavo, necesito las pruebas”.