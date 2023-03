Eva Ayllón recordó la pérdida de su bebé y contó cómo este hecho influyó en su carrera músical

Eva Ayllón recordó la pérdida de su bebé a los 15 años. (YouTube)

Eva Ayllón estuvo como invitada en el canal de YouTube de Carlos Carlín y recordó el duro momento que vivió a los 15 años cuando sufrió la pérdida de su primer bebé. Un dato poco conocido de la cantante se reveló este 9 de marzo en conversación con el actor, quien se quedó sorprendido con sus palabras.

La compositora peruana es considerada una de las más grandes exponentes de la música criolla y de nuestra cultura. Durante su larga trayectoria ha cosechado canciones que quedarán en la memoria de todos los peruanos. Sin embargo, no mucho se sabe de su vida personal, por lo que cada vez que habla de sus temas personales, llama la atención.

Eva Ayllón vivió uno de los momentos más difíciles en su adolescencia, cuando salió embarazada de su hija y lamentablemente, falleció a los pocos meses de nacida por una enfermedad en el corazón. Según contó la intérprete de ‘Mal Paso’, fue un trauma que duró varios años y le costó superar.

“A los 15 años fui madre. En vez de celebrar mis 15 años, mis padres estaban indignados y mi abuelita lloraba. Al mes de nacida mi bebé, murió por insuficiencia cardíaca, heredó lo mío. De ahí seguí adelante. Me duró mucho tiempo el trauma”, empezó diciendo la entrenadora de ‘La Voz Perú'.

“¿Cómo se sobrepone una mujer de eso?”, preguntó Carlos Carlín y a lo que Eva Ayllón relató que su abuela fue la persona que la ayudó en todo su proceso de sanación. La artista contó que recibió tratamiento en el establecimiento psiquiátrico ‘Larco Herrera’ y que siempre recordaba los rasgos físicos de su bebé.

“Mi abuelita me llevaba al Larco Herrera (centro psiquiátrico) a que me atendieran. Conversaba mucho conmigo, no podía dormir, me metía a la caja donde estaba la ropa de la bebé. Tenía siempre el recuerdo de mi niña. Blanquita, el cabello negro, los ojos grandes, los labios rojos, linda. A los tres años ya me compuse un poquito”, agregó.

Eva Ayllón señaló que el dolor influyó en su carrera artística, pues utilizó su tristeza para interpretar cada una de sus canciones. “Ese dolor me ha servido para interpretar. A mí, el dolor me sirve para interpretar. En realidad, el repertorio que yo hago de tristeza (...) (La inspiración) nace del dolor”.

Eva Ayllón recordó el duro momento que vivió a sus 15 años. (Captura)

Eva Ayllón y la vez que contó que sufrió de un intento de abuso sexual

En julio de 2022, Eva Ayllón reveló que seguía tomando medicamentos debido al intento de abuso sexual cuando tenía 11 años. Todo sucedió cuando una concursante de ‘La Voz Perú' contó que padecía de depresión, ansiedad y otros problemas de salud mental. Su historia conmovió a la compositora peruana y tras pararse para aplaudir su presentación, compartió su propia anécdota.

“Yo te felicito ampliamente porque yo comprendo lo que tú tienes. Yo, a Dios gracias, estoy en manos de una psiquiatra maravilloso por muchos motivos. Yo he contado parte de mi historia alguna vez y he tenido que estar medicada mucho tiempo por ese temor que yo tenía al contacto de la gente”, dijo.

“Yo tuve un intento de violación y eso me marcó a los 11 años y es hasta ahora que yo padezco cierto temor y ando medicada y antes de subir un escenario tienen que cerrarme las puertas porque yo quiero salir corriendo (...) A pesar de los años que tengo trabajando, mira lo que me pasa, así que te comprendo perfectamente y te felicito”, agregó.