Brunella Horna asegura que no tiene ningún problema con María Pía Copello

Brunella Horna habla de María Pía Copello. (Instagram)

‘América Hoy’ y ‘Mande quien Mande’ han estado enfrascados en una serie de dimes y diretes debido a la entrevista a Rafael Cardozo. Por ello, es que se ha especulado que existiría un distanciamiento entre María Pía y las conductoras del magazine de GV Producciones, Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna.

Te puede interesar: Carlos Vílchez contó cuál fue su reacción cuando se enteró que conduciría con María Pía Copello

Sin embargo, este 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer, Brunella Horna hizo una publicación en sus redes sociales donde habla del respeto a las mujeres y el empoderamiento femenino. “Hoy 8 de marzo concienticemos el respeto a la mujer. No más abuso y desigualdad. Levanta tu voz y sigamos empoderándonos. Feliz día a todas las mujeres”, escribió en su post junto a una fotografía en la que posa al lado de Janet Barboza y Ethel Pozo.

Pero, lo que la conductora de América Televisión no imaginó es que sería criticada por los usuarios en las redes sociales. Una cibernauta la increpó y señaló que en su programa se habían burlado de María Pía Copello, por lo que el mensaje no era consecuente. “Ayer se burlaban de Pía, hoy piden respeto. ¿Qué cosas no?”, se lee en un comentario.

Te puede interesar: Joselito Carrera se pronunció tras incidente con la Policía y protagoniza tenso momento con María Pía

Ante ello, Brunella Horna decidió responder. La esposa de Richard Acuña aseguró que no tiene ningún problema con la presentadora de ‘Mande quien Mande’ y dejó toda la responsabilidad a las producciones de ambos programas.

“¿De Pía? Nosotros no tenemos ningún problema con ella. Es un problema entre productores muy ajeno a nosotros”, comentó la empresaria. De esta manera, aclararía que no existe ningún tipo de rencilla entre presentadoras.

Brunella Horna responde en Instagram.

Otro usuario cuestionó el contenido del programa y pidió respeto para las mujeres. “No solamente que sea polito, también respeten a las mujeres. Por el rating insultan, ustedes no son nadie para juzgar”, escribió un cibernauta. Brunella se defendió diciendo: “Jamás insultamos a nadie”.

Brunella Horna responde en Instagram.

¿Qué pasó entre María Pía Copello y ‘América Hoy’?

Todo sucedió el lunes 6 de marzo, cuando Rafael Cardozo se presentó en ‘América Hoy’ y dio una entrevista en la que habló del fin de su relación con Cachaza. Ante ello, María Pía Copello se pronunció en su programa lamentando lo sucedido.

Te puede interesar: María Pía Copello enfureció con ‘América Hoy’ por adelantarlos con entrevista a Rafael Cardozo

Señaló que el brasilero estaba invitado para su espacio e incluso desde la semana anterior estaban promocionando su llegada. Por ello, hizo un llamado a la producción del magazine de las mañana por hacerle competencia, pese a ser del mismo canal.

“Hoy (lunes 6 de marzo) supuestamente mi invitado era Rafael Cardozo, todo el mundo lo esperaba acá. La promo la habíamos lanzado desde el jueves creo, pero de pronto, Rafael se deja llevar por el presupuesto o no sé por qué y aparece en el programa de la mañana. Bueno, ya sabemos cómo es Rafael Cardozo. (...) “Pero lo que sí me sorprende es que las producciones no podemos actuar así”, expresó la conductora.

María Pía Copello explotó contra América Hoy.

Por su parte, los conductores de ‘América Hoy’ prefirieron no responder directamente a estas declaraciones y solo hicieron mofa en su programa. El martes aparecieron de las manos cantando ‘Juntos como hermanos’ y señalaron que juntos ‘no serían vencidos’.

Finalizando el programa, Janet Barboza tomó la palabra y dijo: “Esas cosas la dejamos para redes. Acá somos profesionales, nos venimos a divertir y venimos a buscar la primicia, la pepa como todos. Que nos vaya bien a todos. Acá, en América Televisión, todos somos hermanos”.