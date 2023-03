Carlos Alcántara recordó la vez que Carlos Carlín se enojó con él y le dio una cachetada

El actor Carlos Alcántara recordó la vez que su compañero de Pataclaún le tiró una cachetada después grabar la exitosa serie. Aunque Carlos Carlín no recordaba el momento, el popular Cachín continuó relatando el hecho de forma detallada. El directo de ‘Asu Mare: Los Amigos’ contó que este acto le hizo reflexionar.

Te puede interesar: Susan Ochoa: “Viña del Mar marcó un antes y un después en mi carrera”

Carlos Alcántara brindó una entrevista a Carlín en la Red, espacio de YouTube conducido por Carlos Carlín. En esta conversación, los actores recordaron sus épocas de Pataclaún, además de un enfrentamiento que vivieron.

Lo que contó el recordado Machín es que se burló repetidas veces de su compañero por considerar que no tenía barrio. “Este chico no tiene calle”, pensó el actor mientras lo molestaba aquel día en las grabaciones. Recordemos que Patacláun se rodaba en presencia del público.

Te puede interesar: Pipoca, la mascota de Fernando Díaz que se robó el show y ahora es parte de ‘Arriba Mi Gente’

“Yo estaba que te jodía y te jodía, no me acuerdo en qué momento, en el corte, tú ya estabas medio asado, no sé qué te hago y me metiste un cachetón”, relató Carlos ante un sorprendido Carlín.

“Claro, me agarraste así, me quedé así (sorprendido), me subió la sangre y dije ‘lo mato’. Fue tan contundente tu golpe que me guardé todo y yo dije: ‘pucha, estoy jodiendo’. Es como que, de quien menos te imaginas me puso el pare. Dije, ‘este quiere que lo mate’ y después no te hice nada ni te dije. Incluso, no sé quién me dijo, ‘pero tú lo estás jodiendo hace rato’. Sí, pero yo no lo estoy tocando (respondí). Bueno, me lo merecía en ese momento”, detalló el creador de ‘Asu Mare’.

Te puede interesar: Fiorella Cayo y los amores que pasaron por la vida de la ex ‘Torbellino’

Por su parte, Carlos Carlín aseguró que no recordaba esa situación. “Debe haber sido en la primera temporada, los primeros capítulos”.

“No sé en qué momento, pero fue una cosa bien real, que son lecciones que uno tiene en la vida. No jodas porque si jodes tanto te va a caer, alguien te va a tener que parar”, respondió Alcántara.

Carlos Alcántara recordó la vez que Carlos Carlín le tiró una cachetada.

Pataclaún

En otro momento, los actores hablaron de su experiencia en Patacláun. Ambos coincidieron en que todo el equipo fue idóneo para esta propuesta, tanto es así que aun el público los recuerda.

“Era una maquinaria con sus egos, cada uno en sus egos. Empezando por July Naters, productora del programa, y terminando por el último trabajador, todo tenía una función. Creo que nosotros a la hora de hacer los capítulos estábamos unidos hacia el fin, que era comunicar de qué se trataba, improvisar y ser geniales”, dijo Carlos Alcántara.

“No es fácil encontrar un grupo así, que se lleve tan bien, lamentablemente los buenos grupos casi siempre se separan”, acotó Carlín.