Lisandra Lizama acusó a Mauricio Diez Canseco de presunta violencia familiar: “Me preocupa mi seguridad”

Lisandra Lizama anunció que está separada de Mauricio Diez Canseco.

Mediante un extenso comunicado, Lisandra Lizama, actual esposa de Mauricio Diez Canseco, anunció que está separada del empresario peruano desde febrero de 2023. También acusó al popular ‘Brad Pizza’ de supuesta violencia familiar en su contra, por lo que exige garantías para su vida.

“Desde el pasado 04 de febrero me encuentro separada del señor Mauricio Diez Canseco. En dicha fecha, realicé retiro voluntario del hogar que compartimos por 10 meses desde que contrajimos matrimonio en Cuba. Desde esa fecha, no hay ningún tipo de vínculo laboral ni como artista y tampoco es mi auspiciador”, se lee en las primeras líneas de la misiva.

Tras ello, Lisandra Lizama indicó que no revelaría los motivos que pusieron fin a su relación amorosa, ya que “pertenecen al ámbito privado de cada uno de nosotros”.

Sin embargo, en el tercer punto, indicó que se ha visto obligada a hacer pública su tormentosa relación con Mauricio Diez Canseco porque ha sido “víctima de maltrato psicológico, acoso y hostigamiento”, lo cual “vulnera mi privacidad y mi libertad al libre tránsito”.

Lisandra Lizama y Mauricio Diez Canseco se casaron en julio de 2022.

Según la cantante cubana, ella posee todas las pruebas necesarias para demostrar que el dueño y fundador de Rústica ha ejercido violencia familiar en su contra. No obstante, hasta el momento no ha podido asentar la denuncia en una dependencia policial por motivos que ella misma desconoce.

“Me acerqué a la Comisaría de Miraflores para asentar una denuncia, a fin de obtener las medidas de protección respectivas. Sin embargo, el comandante Alor y la Sub. oficial Pérez inexplicablemente no me permitieron realizar la denuncia”, detalla.

“Me encuentro preocupada por mi seguridad e integridad física debido a que no cuento con las garantías para contrarrestar algún tipo de atentado en mi contra por parte de mi cónyuge o de cualquier otra persona”, añade en la misiva.

Finalmente, la cubana se dirigió directamente a su aún esposo Mauricio Diez Canseco para pedirle “que desista del seguimiento que viene realizando hacia mi persona, por mi tranquilidad emocional y la de mi madre, que también se encuentra afectada”.

Lisandra Lizama acusa de violencia a Mauricio Diez Canseco. (Instagram)

Magaly Medina sorprendida por la noticia

Este viernes 3 de marzo, la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ leyó en vivo el comunicado de Lisandra Lizama y se mostró impresionada por las serias acusaciones que hoy recaen en contra de Mauricio Diez Canseco, quien ha formado parte de ‘La Casa de Magaly’ en varias oportunidades.

“Ha sido parte de nuestras bromas, de nuestras tomaduras de pelo, sus matrimonios, sus separaciones, sus separaciones. Hemos cubierto todo, pero nunca hemos visto una actitud violenta por parte de él, por lo menos públicamente. Ninguna de sus exs se han quejado. Realmente esto nos asombra y nos encantaría conocer la versión completa de Lisandra Lizama y de Mauricio”, mencionó Magaly Medina en su programa.

Lisandra Lizama y Mauricio Diez Canseco se unieron en matrimonio, pese a la diferencia de edad.

En julio de 2022, Mauricio Diez Canseco se casó por cuarta vez y lo hizo con la bella cubana Lisandra Lizama, quien es 32 años menor que él. La ceremonia “simbólica” se llevó a cabo en un conocido restaurante frente al mar, en Lima.

“Nosotros nos casamos por civil y de manera legal en Cuba. Esta vez quisimos realizar una bella recepción en Perú para compartir con nuestros familiares y amigos que no pudieron viajar el día oficial de nuestra unión”, expresó muy emocionada la entonces pareja del empresario pizzero.