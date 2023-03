‘Al Fondo Hay Sitio’: Quién es la actriz que encarna a ‘Eva’, la mujer que le robó el corazón a ‘Don Gilberto’

Diana Quijano en AFHS. Twitter

Eva ingresó a la historia de los Gonzales y Montalbán en el capítulo 37 de la décima temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’. La bella mujer ha flechado a Don Gilberto (Gustavo Bueno) porque se muestra muy interesado sentimentalmente en ella. La misteriosa mujer llegó intempestivamente a comprar una gaseosa a su bodega y llamó mucho su atención.

Las intensiones del padre de Teresita serían serias porque la presentó a toda su familia, pero esto no fue del agrado de Teresita Collazos que expresa su celos y trata mal a la mujer. Su padre le explica que tiene todo el derecho de rehacer su vida, pero resaltando que jamás olvidará la memoria de su madre Nelly Camacho de Collazos.

Pero, ¿quién es la actriz que interpreta a la bella mujer que ha conquistado el corazón de Don Gilberto?, se trata de la actriz peruana con una gran carrera internacional, Diana Quijano Valdivieso.

Diana Quijano: Recordad por ser ‘Lulú’ en la novela ‘Prisionera’

Diana Quijano Valdivieso nació en Lima, en 1962 y debido a su belleza innegable comenzó con su carrera de modelo a los 16 años. Luego continuó su participación en campañas publicitarias para grandes marcas como Pepsi, Kodak y Johnson’s, etc.

En 1982 hizo su debut en televisión nacional como modelo y presentadora del concurso ‘El cielo es el límite’ de Panamericana Televisión, conducido por el animador Ricardo Belmont.

Luego continuó su carrera como actriz en diversas series como ‘La pensión’, ‘Matrimonios y algo más’ y la ‘Gamboa’, allí hizo como la única detective femenina de la serie.

En 1993 viajó a Miami y empezó a participar en telenovelas como ‘Guadalupe’ de Telemundo y ‘Morelia’ de Televisa. Luego en el 2000 regresó en Miami para participar en grandes producciones en ‘La revancha’, ‘Secreto de amor’, ‘Gata Salvaje’ en 2002.

Pero su gran éxito internacional lo obtuvo en el 2004 con su personaje de la malvada ‘Lulú' (Lucero Ríobueno) en la telenovela de Telemundo, ‘Prisionera’, protagonizada por Gabriela Spanic. Pero también a trabajo en producciones de Caracol en Colombia, RCN, Televisa en México, MTV Latinoamérica y más.

Asimismo, muchos la pueden reconocer por su paso en la novela ‘Victoria’, donde la protagonista fue la artista mexicana Victoria Ruffo y la peruana interpretó el papel de ‘Camila Matiz’, una mujer que padecía cáncer, como si fuera una presagio e ironía de la vida.

Diana Quijano en la novela 'Victoria'. Twitter

Diana Quijano y su lucha contra el cáncer

A sus 60 años fue diagnosticada con cáncer de mama y alarmó a todos sus seguidores, pues publicó un mensaje en sus redes sociales comunicando que tenía dicha enfermedad, pero también necesita ayuda económica porque es una enfermedad costosa y ella no tiene seguro médicos, además de no tener los medios para cubrir su tratamiento.

“Hola, soy Diana Quijano, la actriz de telenovelas. A lo mejor has visto una que hice en el 2008, ha girado por todo el mundo y la han dado 8 mil veces. Se llamó ‘Victoria’. Mi personaje se llamaba Camila. En la serie a Camila le da cáncer de seno y yo acabo de llegar y también me diagnosticaron lo mismo”, se le escucha decir en un video que publicó en su Instagram.

“La única diferencia es que no se llama cáncer, él mío se llama Filiberto. Y sí, al comienzo yo bromeaba mucho, pero en realidad no quiero que Filiberto se quede en mi cuerpo. Voy a hacer lo que sea para que él se vaya y voy a necesitar de tu ayuda”, continuó.

Con un conmovedor mensaje, la actriz peruana pidió a ayuda monetaria para tratar el cáncer de mama que le diagnosticaron.

Por medio de varios amigos peruanos organizó algunas rifas para poder reunir más dinero en el 2022, luego de ello pudo ser operada en julio. “Gracias a Dios que mi tumor estaba encapsulado ni siquiera necesité quimioterapias”, contó al diario El Comercio.

En una entrevista para un diario local contó que se dio cuenta del tumor en su pecho cuando un día se levantó y sintió una piedra gigante se salía de su pecho. Al inicio no le hizo caso, pero por recomendación de algunas amigas fue el médico a revisarse.

“Un día al levantar mi brazo sentí que algo se me salía del pecho, era como una piedra gigante, pero no le hice caso, hasta que una amiga me recomendó a su ginecóloga. Me hicieron una prueba, pero salió negativo, lo mismo pasó en una segunda oportunidad. Finalmente, tuve que ir a un oncólogo”, explicó inicialmente,

Detalló que tuvieron que extraerle todo el pecho porque su piel era muy delgada a causa de una fibrosis que le dejo un implante de mama. “Por suerte Filiberto, nombre que le puse al tumor, era pequeño y estaba encapsulado. No necesito quimioterapias, pero tengo que hacer ejercicios para fortalecer los músculos. También estoy tomando una pastilla, que es un supresor hormonal, porque mi cáncer fue hormonal, como el de Anahí de Cárdenas”, indicó.

La actriz permanecerá por 10 capítulos en la teleserie ‘Al Fondo Hay Sitio’ donde no solo tendrá relación con los Gonzales sino también con los Maldini Montalbán. Vive en su departamento en Miraflores y tiene un proyecto de co-dirigir la nueva película de Alberto ‘Chicho’ Durant.