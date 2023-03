Stephanie Cayo respaldó a su hermana Fiorella tras sus apasionados besos: “Estaba en un lugar privado”

Stephanie Cayo respalda a Fiorella Cayo. (Instagram)

Stephanie Cayo no es ajena a todo lo que sucede con su familia en la farándula peruana. Pese a estar en el extranjero, la actriz no dudó en darle todo su apoyo a Fiorella Cayo por el difícil momento que está atravesando debido a las imágenes de sus besos apasionados con un misterioso galán en un estacionamiento.

La modelo respaldó con un contundente mensaje a su hermana, quien compartió este 03 de marzo un extenso vídeo en sus redes sociales dando su descargo y explicando la situación en la que fue grabada. Si bien, Fiorella decidió ocultar los comentarios en su post poco después de su publicación, la también cantante sacó cara por familiar.

“Ya quisiéramos todos darnos besos así de apasionados y con tanta verdad, mi niña. Quien haga juicios son los que tienen miedo de su propia naturaleza y no confían ni en ellos mismos”, se lee en las primera líneas de su texto.

Asimismo, Stephanie Cayo resaltó que su hermana estaba en un ambiente privado y no público, como lo aseguraron en ‘Amor y Fuego’. Además, se dirigió a Fiorella para indicarle que está en todo su derecho de defenderse por haber difundido imágenes de su intimidad.

“El prejuicio a la basura. Tú estabas en un lugar privado, en tu edificio, no era un lugar público como piensan los que no saben. Tienes todo el derecho del mundo de defenderte de personas que se metieron al estacionamiento de un edificio que no era el suyo (era el tuyo) para grabarte. Lástima por ellos. Tú, mi amor, eres fuego”, añadió.

Otro integrante de la familia Cayo que ha expresado su solidaridad con Fiorella es su hermano Macs Cayo. El exchico reality no dudó en compartir en las historias de su cuenta oficial de Instagram el vídeo de la actriz, acotando unas palabras de aliento.

“Bien hablado. Te amo”, escribió el exintegrante de Combate y a lo que Fiorella respondió: “Y yo a ti”. Recordemos que, tanto Fiorella como Macs, Stephanie y más miembros de dicha familia siempre se han mostrado muy unidos, por lo que no dejan de apoyarse en cada situación que se presenta.

¿Qué dijo Fiorella Cayo sobre sus imágenes?

Fiorella Cayo explicó que no fue un ampay porque ella no tiene ningún compromiso con nadie y está soltera hace mucho tiempo. “No estaba haciendo absolutamente nada de malo, nada, yo no tenía compromiso con nadie. Soy una mujer libre y estoy divorciada hace más de un año”, aclaró en sus plataformas digitales.

Además, detalló que luego de una larga conversación con el misterioso galán, le provocó abrazarlo y luego besarlo. Pero aclaró que su intención no fue ir a ningún hotel porque ese no fue su decisión. “Luego de un abrazo con mucha ternura me dio ganas de darle un beso, no tenía que irme a un hotel, ni irme con él a mi departamento porque la intención no era tener relaciones ni nada más. Solo era conocernos y compartir cómo me sentía, se dieron besos apasionados porque apasionada soy. No me doy besos así con todo el mundo”.

“Estaba muy bien en mis cinco sentidos. Pero si estaba con miedo y me decía ‘Fiorella no te vayan a grabar con él’ y mirábamos a todos lados. Estaba preocupada porque nos graben porque había un edificio al frente, pero dije, tengo que dejar estos miedos y creo que me debo dar permiso a estar con mi presente”, añadió.